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Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице

Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице

Нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Родители и трое малолетних детей госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T23:31

2023-03-18T23:31

2023-03-18T23:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Родители и трое малолетних детей госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка Нижнегорского района республики в субботу 18 марта около 21:10.В результате ДТП пострадали оба родителя и трое малолетних детей, все доставлены в больницу.В ведомстве также сообщили, что по предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.На месте происшествия находится прокурор района Марк Петренко. По поручению прокуратуры РК организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.Ход и результаты проверки, в том числе организованной правоохранительными органами, взяты руководством прокуратуры на контроль.Ранее севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который насмерть сбил пешехода вечером 1 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТПВ Крыму внедорожник сбил пешехода в наушникахПолиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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