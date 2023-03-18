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Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице
Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице
Нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Родители и трое малолетних детей госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T23:31
2023-03-18T23:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Родители и трое малолетних детей госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка Нижнегорского района республики в субботу 18 марта около 21:10.В результате ДТП пострадали оба родителя и трое малолетних детей, все доставлены в больницу.В ведомстве также сообщили, что по предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.На месте происшествия находится прокурор района Марк Петренко. По поручению прокуратуры РК организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.Ход и результаты проверки, в том числе организованной правоохранительными органами, взяты руководством прокуратуры на контроль.Ранее севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который насмерть сбил пешехода вечером 1 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТПВ Крыму внедорожник сбил пешехода в наушникахПолиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину
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Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице

Пьяный водитель сбил семью с тремя маленькими детьми в Крыму: пять человек в больнице

23:31 18.03.2023 (обновлено: 23:36 18.03.2023)
 
© МВД по Республике КрымПьяный водитель сбил семью с тремя маленькими детьми в Крыму: пять человек в больнице
Пьяный водитель сбил семью с тремя маленькими детьми в Крыму: пять человек в больнице
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Родители и трое малолетних детей госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка Нижнегорского района республики в субботу 18 марта около 21:10.
"По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустил наезд на пятерых пешеходов, которые двигались по краю проезжей части", – говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали оба родителя и трое малолетних детей, все доставлены в больницу.
В ведомстве также сообщили, что по предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
На месте происшествия находится прокурор района Марк Петренко. По поручению прокуратуры РК организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения", – уточнили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки, в том числе организованной правоохранительными органами, взяты руководством прокуратуры на контроль.
Ранее севастопольская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который насмерть сбил пешехода вечером 1 января.
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23:31Пьяный водитель сбил семью с детьми в Крыму: пять человек в больнице
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