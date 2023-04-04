https://crimea.ria.ru/20230404/v-krymu-neupravlyaemyy-gruzovik-zadavil-muzhchinu-voditelyu-vynesli-prigovor-1127963949.html

В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор

В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор - РИА Новости Крым, 04.04.2023

В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор

В Белогорском районе вынесли приговор 44-летнему водителю грузового автомобиля, по вине которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T10:39

2023-04-04T10:39

2023-04-04T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Белогорском районе вынесли приговор 44-летнему водителю грузового автомобиля, по вине которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в конце октября 2021 года. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" остановил транспортное средство в районе села Тургенево Белогорского района. Однако не убедился, что машина не покатится, в результате чего произошла трагедия.Белогорский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на аналогичный срок.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поезд насмерть сбил человекаВ страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали детиВ Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, дтп, приговор, крым, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд, происшествия, новости, новости крыма