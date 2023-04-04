Рейтинг@Mail.ru
В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230404/v-krymu-neupravlyaemyy-gruzovik-zadavil-muzhchinu-voditelyu-vynesli-prigovor-1127963949.html
В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор
В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор - РИА Новости Крым, 04.04.2023
В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор
В Белогорском районе вынесли приговор 44-летнему водителю грузового автомобиля, по вине которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T10:39
2023-04-04T10:39
прокуратура республики крым
дтп в крыму и севастополе
дтп
приговор
крым
бахчисарайский район
бахчисарайский районный суд
происшествия
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Белогорском районе вынесли приговор 44-летнему водителю грузового автомобиля, по вине которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в конце октября 2021 года. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" остановил транспортное средство в районе села Тургенево Белогорского района. Однако не убедился, что машина не покатится, в результате чего произошла трагедия.Белогорский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на аналогичный срок.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поезд насмерть сбил человекаВ страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали детиВ Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, дтп, приговор, крым, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд, происшествия, новости, новости крыма
В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор

В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину – водителя отправили в колонию на 1,6 года

10:39 04.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Белогорском районе вынесли приговор 44-летнему водителю грузового автомобиля, по вине которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел в конце октября 2021 года. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" остановил транспортное средство в районе села Тургенево Белогорского района. Однако не убедился, что машина не покатится, в результате чего произошла трагедия.
"Не приняв меры по предотвращению самопроизвольного движения грузового транспорта, мужчина покинул место водителя. После этого транспортное средство покатилось вперед и совершило наезд на стоящего около задней части кузова грузового самосвала мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - рассказали в прокуратуре.
Белогорский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на аналогичный срок.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму поезд насмерть сбил человека
В страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
В Керчи Daewoo Lanos влетел в остановку и загорелся – что с людьми
Прокуратура Республики КрымДТП в Крыму и СевастополеДТППриговорКрымБахчисарайский районБахчисарайский районный судПроисшествияНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Кто стал новым министром транспорта Крыма
12:15Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин
12:12Авария на сетях в Крыму: обесточены более трех тысяч абонентов
11:53Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов
11:44COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:36В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка
11:26Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского
11:08На Украине "накрыли" склад с тоннами краденых продуктов для ВСУ
11:00Пресс-конференция детского омбудсмена Львовой-Беловой: прямая трансляция
10:45Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море
10:39В Крыму неуправляемый грузовик задавил мужчину: водителю вынесли приговор
10:36Пытались прорваться боем: в Донбассе уничтожены диверсанты ВСУ
10:22Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения
10:15Села под Симферополем до среды остались без воды
09:59Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар
09:42В страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
09:31Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин
09:20Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек
09:02Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС
08:45Неожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей
Лента новостейМолния