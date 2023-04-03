https://crimea.ria.ru/20230403/v-krymu-poezd-nasmert-sbil-cheloveka-1127947114.html

В Крыму поезд насмерть сбил человека

В Крыму поезд насмерть сбил человека - РИА Новости Крым, 03.04.2023

В Крыму поезд насмерть сбил человека

В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T15:37

2023-04-03T15:37

2023-04-03T15:37

поезд

происшествия

крым

бахчисарайский район

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, Несчастный случай произошел в 06.10 на перегоне между станциями Сирень – Бахчисарай.Личность погибшего установлена, по результатам проверки материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Транспортные полицейские напоминают жителям Крыма о правилах безопасности и призывают пользоваться только установленными переходами через железнодорожные пути.Накануне происшествие со смертельным исходом на железной дороге случилось в Джанкойском районе. Водитель такси с тремя пассажирами, двое из которых – несовершеннолетние, пересекал пути на нерегулируемом переезде перед самым прохождением поезда. Сам таксист и трое его пассажиров погибли на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под ДжанкоемПять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в РостовеСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура

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бахчисарайский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, происшествия, крым, бахчисарайский район, новости крыма, общество