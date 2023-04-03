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В Крыму поезд насмерть сбил человека - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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В Крыму поезд насмерть сбил человека
В Крыму поезд насмерть сбил человека - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В Крыму поезд насмерть сбил человека
В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T15:37
2023-04-03T15:37
поезд
происшествия
крым
бахчисарайский район
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, Несчастный случай произошел в 06.10 на перегоне между станциями Сирень – Бахчисарай.Личность погибшего установлена, по результатам проверки материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Транспортные полицейские напоминают жителям Крыма о правилах безопасности и призывают пользоваться только установленными переходами через железнодорожные пути.Накануне происшествие со смертельным исходом на железной дороге случилось в Джанкойском районе. Водитель такси с тремя пассажирами, двое из которых – несовершеннолетние, пересекал пути на нерегулируемом переезде перед самым прохождением поезда. Сам таксист и трое его пассажиров погибли на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под ДжанкоемПять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в РостовеСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
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РИА Новости Крым
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поезд, происшествия, крым, бахчисарайский район, новости крыма, общество
В Крыму поезд насмерть сбил человека

57-летний мужчина погиб под колесами поезда в Бахчисарайском районе Крыма

15:37 03.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил насмерть 57-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте,
Несчастный случай произошел в 06.10 на перегоне между станциями Сирень – Бахчисарай.
Как сообщается, машинист электропоезда, заметив человека, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. При опросе машинист сказал, что мужчина появился на путях неожиданно и на подаваемые звуковые сигналы не реагировал.
Личность погибшего установлена, по результатам проверки материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Транспортные полицейские напоминают жителям Крыма о правилах безопасности и призывают пользоваться только установленными переходами через железнодорожные пути.
Накануне происшествие со смертельным исходом на железной дороге случилось в Джанкойском районе. Водитель такси с тремя пассажирами, двое из которых – несовершеннолетние, пересекал пути на нерегулируемом переезде перед самым прохождением поезда. Сам таксист и трое его пассажиров погибли на месте.
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