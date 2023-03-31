Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове
Гранд Сервис Экспресс: пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задерживаются на время до 4 часов из-за снегопада в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Так, поезд №174 Москва - Евпатория задерживается на 2 часа 9 минут, №170 Санкт-Петербург – Симферополь - на 54 минуты, №28 Симферополь – Москва - на 12 минут, №28 Москва - Симферополь - на 57 минут. Наибольшее опоздание у поезда №8 Санкт-Петербург – Севастополь - на 4 часа 13 минут. Для пассажиров этого состава организовано дополнительное питание.
"Обращаем внимание, что прогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции очень сложно, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в билетах. При задержке поезда более чем на 1 час пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов в билетной кассе станции посадки", - говорится в Telegram-канале компании.
Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. После снегопада возникли задержки поездов, следующих через регион. В ночь на пятницу "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об опоздании четырех поездов, связывающих Крым с другими регионами России.
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