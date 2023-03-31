https://crimea.ria.ru/20230331/pyat-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-opazdyvayut-iz-za-snegopada-v-rostove-1127895644.html

Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове

Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове

Пять поездов "Таврия" в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задерживаются на время до 4 часов из-за снегопада в Ростовской... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T11:20

2023-03-31T11:20

2023-03-31T11:20

крым

поезд

транспорт

гранд сервис экспресс

ростовская область

погода

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/06/1118520694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_653dbdcde1d2613a3fd6543941bc3562.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задерживаются на время до 4 часов из-за снегопада в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."Обращаем внимание, что прогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции очень сложно, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в билетах. При задержке поезда более чем на 1 час пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов в билетной кассе станции посадки", - говорится в Telegram-канале компании.Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. После снегопада возникли задержки поездов, следующих через регион. В ночь на пятницу "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об опоздании четырех поездов, связывающих Крым с другими регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человекБолее тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра

крым

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, транспорт, гранд сервис экспресс, ростовская область, погода, общество, новости