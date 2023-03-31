Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230331/pyat-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-opazdyvayut-iz-za-snegopada-v-rostove-1127895644.html
Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове
Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове
Пять поездов "Таврия" в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задерживаются на время до 4 часов из-за снегопада в Ростовской... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T11:20
2023-03-31T11:20
крым
поезд
транспорт
гранд сервис экспресс
ростовская область
погода
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/06/1118520694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_653dbdcde1d2613a3fd6543941bc3562.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задерживаются на время до 4 часов из-за снегопада в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."Обращаем внимание, что прогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции очень сложно, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в билетах. При задержке поезда более чем на 1 час пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов в билетной кассе станции посадки", - говорится в Telegram-канале компании.Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. После снегопада возникли задержки поездов, следующих через регион. В ночь на пятницу "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об опоздании четырех поездов, связывающих Крым с другими регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человекБолее тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра
крым
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/06/1118520694_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_92957d6add34ad8a80e255ce31085a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, поезд, транспорт, гранд сервис экспресс, ростовская область, погода, общество, новости
Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове

Гранд Сервис Экспресс: пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове

11:20 31.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Евпатория
Города России. Евпатория - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении задерживаются на время до 4 часов из-за снегопада в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Так, поезд №174 Москва - Евпатория задерживается на 2 часа 9 минут, №170 Санкт-Петербург – Симферополь - на 54 минуты, №28 Симферополь – Москва - на 12 минут, №28 Москва - Симферополь - на 57 минут. Наибольшее опоздание у поезда №8 Санкт-Петербург – Севастополь - на 4 часа 13 минут. Для пассажиров этого состава организовано дополнительное питание.
"Обращаем внимание, что прогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции очень сложно, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в билетах. При задержке поезда более чем на 1 час пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов в билетной кассе станции посадки", - говорится в Telegram-канале компании.
Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение было полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области. После снегопада возникли задержки поездов, следующих через регион. В ночь на пятницу "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об опоздании четырех поездов, связывающих Крым с другими регионами России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек
Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра
 
КрымПоездТранспортГранд Сервис ЭкспрессРостовская областьПогодаОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
11:44Движение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны
11:38ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине
11:28Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
11:26Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков
11:20Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове
11:13Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство
11:00Ежегодное послание президента Белоруссии к парламенту и нации. Трансляция
10:50ЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективу
10:29Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:03Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
09:54Прорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – Константинов
09:35В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
08:57Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"
08:56Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание
08:36Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
08:12В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
07:47Детский отдых в Крыму: что нового 0:57
07:21Врач назвал основную причину абортов в Крыму
07:01"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО
Лента новостейМолния