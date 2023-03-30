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В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек

В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.03.2023

В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек

Около 35 тысяч жителей Ростовской области остались без света, причиной обрыва линий электропередач стала непогода. Об этом сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T20:05

2023-03-30T20:05

2023-03-30T20:05

ростовская область

ростов-на-дону

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Около 35 тысяч жителей Ростовской области остались без света, причиной обрыва линий электропередач стала непогода. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Уточняется, что энергетики сейчас находятся в режиме повышенной готовности, работать будут круглосуточно.В настоящее время последствия непогоды сейчас пытаются устранить 343 бригады, в количестве 1244 человек и 640 единиц спецтехники.Кроме того, губернатор обозначил, что на трассе М-4 "Дон" сейчас наблюдается сложная обстановка. Сильный снег, гололед и гололедица стали причиной нескольких аварий. К местам заторов будут направлены дополнительные силы и средства спасателей, а также откроют пункт для обогрева автомобилистов.Напомним, непогода разыгралась в Ростовской области в ночь на 30 марта. Мокрый снег и дождь в регионе продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраСель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогодыВ Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина

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ростовская область

ростов-на-дону

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ростовская область, ростов-на-дону, погода, происшествия, общество, новости