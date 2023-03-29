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В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина
В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина
В Джанкойском районе Крыма вечером в среду жители девяти сел остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T22:08
2023-03-29T22:08
2023-03-29T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма вечером в среду жители девяти сел остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отмечается, что обесточены села Азовское, Ближнее, Федоровка, Новосельцево, Табачное, Хлебное, Майское, Советское, Ларино.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, мокрого снега и усиления ветра, который в ночь с 27 на 28 марта привел к аварийным отключениям электричества в разных районах полуострова. Наибольшее количество пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.В связи с действующим штормовым предупреждением "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Над устранением последствий аварий работают 206 аварийных и оперативно–восстановительных бригад (785 работников) и 289 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраАвария оставила без света несколько сел в КрымуВ Джанкое тысячи людей остались без света
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крым, джанкойский районный суд, гуп рк "крымэнерго", общество, жкх крыма и севастополя, жкх, происшествия, новости крыма
В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина
Девять сел в Джанкойском районе Крыма остались без электричества из-за аварии
22:08 29.03.2023 (обновлено: 22:18 29.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма вечером в среду жители девяти сел остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Отмечается, что обесточены села Азовское, Ближнее, Федоровка, Новосельцево, Табачное, Хлебное, Майское, Советское, Ларино.
"Отключенная нагрузка составила 4073 кВт. В течение 15 минут электроснабжение большинства потребителей восстановили. В настоящее время остаются обесточенными до 3000 абонентов. Специалисты планируют восстановить электроснабжение на протяжении 1,5 часов", - уточнили в "Крымэнерго".
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, мокрого снега и усиления ветра, который в ночь с 27 на 28 марта привел к аварийным отключениям
электричества в разных районах полуострова. Наибольшее количество пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.
В связи с действующим штормовым предупреждением "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Над устранением последствий аварий работают 206 аварийных и оперативно–восстановительных бригад (785 работников) и 289 единиц техники.
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