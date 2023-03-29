https://crimea.ria.ru/20230329/v-dzhankoyskom-rayone-iz-za-avarii-obestocheny-devyat-sel-1127858017.html

В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина

В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 29.03.2023

В Джанкойском районе 3 тысячи человек остались без света – в чем причина

В Джанкойском районе Крыма вечером в среду жители девяти сел остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T22:08

2023-03-29T22:08

2023-03-29T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма вечером в среду жители девяти сел остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отмечается, что обесточены села Азовское, Ближнее, Федоровка, Новосельцево, Табачное, Хлебное, Майское, Советское, Ларино.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, мокрого снега и усиления ветра, который в ночь с 27 на 28 марта привел к аварийным отключениям электричества в разных районах полуострова. Наибольшее количество пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.В связи с действующим штормовым предупреждением "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Над устранением последствий аварий работают 206 аварийных и оперативно–восстановительных бригад (785 работников) и 289 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветраАвария оставила без света несколько сел в КрымуВ Джанкое тысячи людей остались без света

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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