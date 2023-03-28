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Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра
Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра
Штормовой ветер в ночь на вторник оставил без электричества почти 1200 абонентов в Симферополе, по состоянию на утро 28 марта энергоснабжение большей части... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T10:40
2023-03-28T11:24
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Штормовой ветер в ночь на вторник оставил без электричества почти 1200 абонентов в Симферополе, по состоянию на утро 28 марта энергоснабжение большей части потребителей восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Когда устранят все аварииКак уточнили в пресс-службе, в результате неблагоприятных погодных условий в ночь с 27 на 28 марта в электрических сетях фиксировались аварийные отключения, наибольшее количество которых пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.В связи с действующим штормовым предупреждением "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Над устранением последствий аварий работают 206 аварийных и оперативно–восстановительных бригад (785 работников) и 289 единиц техникиПолностью устранить последствия непогоды на территории полуострова планируется к 15:00 28 марта.Штормовое предупреждение в КрымуВ Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления юго-восточного ветра до 22 м/с.Кроме того, по данным метеорологов, 28 марта на полуострове ожидаются дожди, местами сильные. 29 и 30 марта пойдет мокрый снег, а также усилится ветер до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Температура воздуха со среды понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4...+1, днем +1...+6 градусов.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждениеВ Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторникСильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
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Новости
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии в крыму, крым, гуп рк "крымэнерго", погода, новости
Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра

"Крымэнерго": ночной штормовой ветер оставил без света 1,2 тысячи абонентов в Крыму

10:40 28.03.2023 (обновлено: 11:24 28.03.2023)
 
© РИА Новости КрымУпавшее дерево на улице Бахчисарая
Упавшее дерево на улице Бахчисарая - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Штормовой ветер в ночь на вторник оставил без электричества почти 1200 абонентов в Симферополе, по состоянию на утро 28 марта энергоснабжение большей части потребителей восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Крымэнерго".

Когда устранят все аварии

Как уточнили в пресс-службе, в результате неблагоприятных погодных условий в ночь с 27 на 28 марта в электрических сетях фиксировались аварийные отключения, наибольшее количество которых пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.
"В Симферополе в 07:25 в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1190 абонентов. Отключенная нагрузка составила 700 кВт. Специалисты предприятия немедленно приступили к устранению неполадок, и по состоянию на 08:21 энергоснабжение большей части потребителей было восстановлено", - говорится в сообщении.
В связи с действующим штормовым предупреждением "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Над устранением последствий аварий работают 206 аварийных и оперативно–восстановительных бригад (785 работников) и 289 единиц техники
Полностью устранить последствия непогоды на территории полуострова планируется к 15:00 28 марта.

Штормовое предупреждение в Крыму

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления юго-восточного ветра до 22 м/с.
Кроме того, по данным метеорологов, 28 марта на полуострове ожидаются дожди, местами сильные. 29 и 30 марта пойдет мокрый снег, а также усилится ветер до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Температура воздуха со среды понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4...+1, днем +1...+6 градусов.
В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах. Возможны подтопления территорий.
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