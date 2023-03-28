https://crimea.ria.ru/20230328/bolee-tysyachi-krymchan-ostalis-bez-sveta-iz-za-nochnogo-shtormovogo-vetra-1127808733.html

Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра

Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Более тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра

Штормовой ветер в ночь на вторник оставил без электричества почти 1200 абонентов в Симферополе, по состоянию на утро 28 марта энергоснабжение большей части... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T10:40

2023-03-28T10:40

2023-03-28T11:24

отключение электроэнергии в крыму

крым

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Штормовой ветер в ночь на вторник оставил без электричества почти 1200 абонентов в Симферополе, по состоянию на утро 28 марта энергоснабжение большей части потребителей восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Когда устранят все аварииКак уточнили в пресс-службе, в результате неблагоприятных погодных условий в ночь с 27 на 28 марта в электрических сетях фиксировались аварийные отключения, наибольшее количество которых пришлось на Симферополь, а также Симферопольский, Кировский и Бахчисарайский районы Крыма.В связи с действующим штормовым предупреждением "Крымэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Над устранением последствий аварий работают 206 аварийных и оперативно–восстановительных бригад (785 работников) и 289 единиц техникиПолностью устранить последствия непогоды на территории полуострова планируется к 15:00 28 марта.Штормовое предупреждение в КрымуВ Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления юго-восточного ветра до 22 м/с.Кроме того, по данным метеорологов, 28 марта на полуострове ожидаются дожди, местами сильные. 29 и 30 марта пойдет мокрый снег, а также усилится ветер до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Температура воздуха со среды понизится на 10-12 градусов и составит ночью -4...+1, днем +1...+6 градусов.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждениеВ Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторникСильный штормовой ветер обрушится на Севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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