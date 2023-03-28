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Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение
Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение
На Керченской паромной переправе во вторник действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T10:15
2023-03-28T10:15
керченская паромная переправа
транспорт
крым
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штормовое предупреждение
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе во вторник действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает Минтранс РФ.Погода в Керченском проливе 28 марта"Согласно прогнозу Росгидромета, ветер юго-восточный, южный 12-15 м/с, временами дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 50-100 см.", температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +8…+9 градусов", – говорится в Telegram-канале ведомства.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за сильных дождей, мокрого снега и резкого падения температуры. Также, по прогнозам синоптиков, 28 и 29 марта ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Как работает Керченская переправаПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 878 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 113 791 пассажир, 90 720 автотранспортных средств и 11 425 железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать введенные в прошлом году правила приоритетного проезда грузовиков с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Как уточнил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сейчас перевозки на переправе осуществляют шесть автомобильных и два железнодорожных парома. Организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли около 100 тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Керченскую паромную переправу стоит 61 машинаХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, керчь, штормовое предупреждение, керченский пролив
Ситуация в Керченском проливе: объявлено штормовое предупреждение

Минтранс: в Керченском проливе 28 марта объявлено штормовое предупреждение

10:15 28.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе во вторник действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает Минтранс РФ.

Погода в Керченском проливе 28 марта

"Согласно прогнозу Росгидромета, ветер юго-восточный, южный 12-15 м/с, временами дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 50-100 см.", температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +8…+9 градусов", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на три дня из-за сильных дождей, мокрого снега и резкого падения температуры. Также, по прогнозам синоптиков, 28 и 29 марта ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

Как работает Керченская переправа

После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 878 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 113 791 пассажир, 90 720 автотранспортных средств и 11 425 железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать введенные в прошлом году правила приоритетного проезда грузовиков с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.
Как уточнил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сейчас перевозки на переправе осуществляют шесть автомобильных и два железнодорожных парома. Организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть.

Сухопутный маршрут в Крым

Сухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли около 100 тысяч автомобилей.
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Керченская паромная переправаТранспортКрымНовости КрымаКерчьШтормовое предупреждениеКерченский пролив
 
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