https://crimea.ria.ru/20230328/v-krym-vozvraschayutsya-dozhdi-i-kholod-prognoz-na-vtornik-1127799205.html

В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник

В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник

В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T00:01

2023-03-28T00:01

2023-03-28T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...12.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20-25 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью будет +9…+11, днем +12…+14 градусов. В Феодосии температура воздуха аналогичная, ночью дождь, днем дождь со снегом.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехдневный шторм: в Крым идут морозы и снегПогодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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