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В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник
В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник
В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T00:01
2023-03-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...12.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20-25 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью будет +9…+11, днем +12…+14 градусов. В Феодосии температура воздуха аналогичная, ночью дождь, днем дождь со снегом.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехдневный шторм: в Крым идут морозы и снегПогодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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крымская погода, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник
Погода в Крыму на вторник от крымского гидрометцентра
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский гидрометцентр.
"28 марта пройдут дожди, местами сильные, усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…14, в горах +3…8 градусов", - предупреждают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...12.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20-25 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью будет +9…+11, днем +12…+14 градусов. В Феодосии температура воздуха аналогичная, ночью дождь, днем дождь со снегом.
На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.
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