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В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник
В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник
В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T00:01
2023-03-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...12.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20-25 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью будет +9…+11, днем +12…+14 градусов. В Феодосии температура воздуха аналогичная, ночью дождь, днем дождь со снегом.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехдневный шторм: в Крым идут морозы и снегПогодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник

Погода в Крыму на вторник от крымского гидрометцентра

00:01 28.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В связи с прохождением активного холодного атмосферного фронтального раздела во вторник в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает Крымский гидрометцентр.
"28 марта пройдут дожди, местами сильные, усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…14, в горах +3…8 градусов", - предупреждают синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...12.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20-25 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью будет +9…+11, днем +12…+14 градусов. В Феодосии температура воздуха аналогичная, ночью дождь, днем дождь со снегом.
На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Крымская погодаКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какой сегодня праздник: 28 марта
00:01В Крым возвращаются дожди и холод: прогноз на вторник
22:11Главные события и заявления дня: 27 марта
21:41Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
21:29Главные события Крыма: 27 марта
21:13"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию
21:07Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом
20:52Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог
20:31В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
20:23Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
20:03Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
19:39Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду
19:22Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры
19:08"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция
18:46Киев может открыть второй фронт с Белоруссией, заявили в Раде
18:22Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
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17:36В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации
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17:10Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма
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