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Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зима

Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зима - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зима

Переменчивая погода ждет крымчан на следующей неделе, перепад температур составит более 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T07:01

2023-03-27T07:01

2023-03-27T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Переменчивая погода ждет крымчан на следующей неделе, перепад температур составит более 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В ночь на вторник осадков также не ожидается, столбики термометров покажут до 10 градусов тепла. Однако в дневные часы скажется влияние холодного фронта и погода начнет портиться."Возникнет резкий контраст температур, зарядят ливневые дожди, прогнозируется штормовой ветер в порывах до 15-20 м/с. Это, естественно, понизит температуру до +9…14 градусов. Обвал холода на полуострове ожидается в среду. В ночные часы столбики покажут от -2 до +3, а днем максимум +2…7 градусов. Это климатические нормы февраля, то есть резко из апреля попадем в февраль. И на фоне такого стремительного понижения температуры осадки местами могут переходить в смешанную фазу - возможны вкрапления мокрого снега", - отметил Тишковец.В четверг в Крыму сохранится холодная погода. В ночные часы 0…+5 градусов и кратковременные осадки в смешанной фазе, а днем ливневые дожди и максимум до +11. В пятницу интенсивность осадков уменьшится и температура повысится до +13."Ситуация стабилизируется только к выходным. В регион вернется антициклон, засияет яркое солнце и осадков не предвидится. Ночные температуры повысятся до +8…13 градусов, днем воздух прогреется до +15…20 градусов", - заключил Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуМай в конце марта – в Крым идет 20-градусное тепло

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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