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Авария оставила без света несколько сел в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Авария оставила без света несколько сел в Крыму
Авария оставила без света несколько сел в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Авария оставила без света несколько сел в Крыму
В Бахчисарайском районе Крыма обесточены несколько сел, без света - 1730 абонентов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.03.2023
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бахчисарайский район
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма обесточены несколько сел, без света - 1730 абонентов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По данным предприятия, причина - технологическое нарушение на линии электропередачи.Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии, восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов.Накануне десять сел Кировского и Белогорского районов остались без электроснабжения из-за аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое тысячи людей остались без света Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваВ Крыму модернизируют объекты энергетики
бахчисарайский район
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бахчисарайский район, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма
Авария оставила без света несколько сел в Крыму

Несколько сел в Бахчисарайском районе Крыма остались без света из-за аварии

07:01 27.03.2023 (обновлено: 07:03 27.03.2023)
 
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи в Симферополе
Ремонт линий электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма обесточены несколько сел, без света - 1730 абонентов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, причина - технологическое нарушение на линии электропередачи.
"27 марта в 5:00, в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1730 абонентов в поселке Куйбышево, селах Танковое, Малое Садовое, Маловидное, Большое Садовое, Новоульяновка Бахчисарайского района. Отключенная нагрузка составила 1594 кВт", - говорится в сообщении.
Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии, восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов.
Накануне десять сел Кировского и Белогорского районов остались без электроснабжения из-за аварии.
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