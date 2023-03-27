https://crimea.ria.ru/20230327/avariya-ostavila-bez-sveta-neskolko-sel-v-krymu-1127782341.html

Авария оставила без света несколько сел в Крыму

Авария оставила без света несколько сел в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Авария оставила без света несколько сел в Крыму

В Бахчисарайском районе Крыма обесточены несколько сел, без света - 1730 абонентов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T07:01

2023-03-27T07:01

2023-03-27T07:03

бахчисарайский район

отключение электроэнергии в крыму

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма обесточены несколько сел, без света - 1730 абонентов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По данным предприятия, причина - технологическое нарушение на линии электропередачи.Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии, восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов.Накануне десять сел Кировского и Белогорского районов остались без электроснабжения из-за аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое тысячи людей остались без света Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваВ Крыму модернизируют объекты энергетики

бахчисарайский район

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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