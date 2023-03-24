Рейтинг@Mail.ru
В Джанкое тысячи людей остались без света - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230324/v-dzhankoe-tysyachi-lyudey-ostalis-bez-sveta-1127744728.html
В Джанкое тысячи людей остались без света
В Джанкое тысячи людей остались без света - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Джанкое тысячи людей остались без света
В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T10:51
2023-03-24T10:51
джанкой
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
жкх
минтопэнерго крыма
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_c1277bd01aa8e6e596a18c43aa2795f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие "Крымэнерго" сообщает министерство топлива и энергетики республики.Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.Ранее без энергоснабжения остались более 3,2 тысяч абонентов в Симферополе и Большой Алуште. Причиной также была авария на линиях электропередачи 10 кВ. После ремонта специалисты восстановили снабжение крымской столицы и ЮБК.По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, сейчас в Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Джанкое оставила без света 1640 человекЧасть Симферополя на день останется без светаВ Крыму модернизируют объекты энергетики
https://crimea.ria.ru/20230324/evpatoriya-v-pyatnitsu-bez-vody-i-chastichno-bez-tepla-1127742334.html
джанкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_241dd0fe0128c2d490450db640266602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, жкх, минтопэнерго крыма, крым, новости крыма, происшествия
В Джанкое тысячи людей остались без света

Крымэнерго: в Джанкое из-за аварии без света остались 1974 человека

10:51 24.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие "Крымэнерго" сообщает министерство топлива и энергетики республики.
"24 марта в 09:48 в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1974 абонента в Джанкое. Отключенная нагрузка составила 1257 кВт", - говорится в сообщении.
Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.
Ранее без энергоснабжения остались более 3,2 тысяч абонентов в Симферополе и Большой Алуште. Причиной также была авария на линиях электропередачи 10 кВ. После ремонта специалисты восстановили снабжение крымской столицы и ЮБК.
По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, сейчас в Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авария в Джанкое оставила без света 1640 человек
Часть Симферополя на день останется без света
В Крыму модернизируют объекты энергетики
Скульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
08:48
Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла
 
ДжанкойОтключение электроэнергии в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяЖКХМинтопэнерго КрымаКрымНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Новые формы развития мира: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпина в РФ
12:58Как развивается город-курорт Саки на западе Крыма
12:47Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями
11:48В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики
11:41В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
11:26Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
11:07Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено
10:57Деньги, ювелирка и два ствола: трое жителей Крыма погорели на краже
10:51В Джанкое тысячи людей остались без света
10:44В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID
10:29Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве
10:05В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин
09:44В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч
09:27США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии
09:00Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС
08:48Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла
08:45Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом
08:12Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька
07:45Собственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза
07:23Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира
Лента новостейМолния