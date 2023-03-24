https://crimea.ria.ru/20230324/v-dzhankoe-tysyachi-lyudey-ostalis-bez-sveta-1127744728.html
В Джанкое тысячи людей остались без света
В Джанкое тысячи людей остались без света - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Джанкое тысячи людей остались без света
В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T10:51
2023-03-24T10:51
2023-03-24T10:51
джанкой
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
жкх
минтопэнерго крыма
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_c1277bd01aa8e6e596a18c43aa2795f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие "Крымэнерго" сообщает министерство топлива и энергетики республики.Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.Ранее без энергоснабжения остались более 3,2 тысяч абонентов в Симферополе и Большой Алуште. Причиной также была авария на линиях электропередачи 10 кВ. После ремонта специалисты восстановили снабжение крымской столицы и ЮБК.По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, сейчас в Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Джанкое оставила без света 1640 человекЧасть Симферополя на день останется без светаВ Крыму модернизируют объекты энергетики
https://crimea.ria.ru/20230324/evpatoriya-v-pyatnitsu-bez-vody-i-chastichno-bez-tepla-1127742334.html
джанкой
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_241dd0fe0128c2d490450db640266602.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, жкх, минтопэнерго крыма, крым, новости крыма, происшествия
В Джанкое тысячи людей остались без света
Крымэнерго: в Джанкое из-за аварии без света остались 1974 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие "Крымэнерго" сообщает министерство топлива и энергетики республики.
"24 марта в 09:48 в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены 1974 абонента в Джанкое. Отключенная нагрузка составила 1257 кВт", - говорится в сообщении.
Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.
Ранее без энергоснабжения
остались более 3,2 тысяч абонентов в Симферополе и Большой Алуште. Причиной также была авария на линиях электропередачи 10 кВ. После ремонта специалисты восстановили снабжение крымской столицы и ЮБК.
По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, сейчас в Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".
Читайте также на РИА Новости Крым: