https://crimea.ria.ru/20230324/v-dzhankoe-tysyachi-lyudey-ostalis-bez-sveta-1127744728.html

В Джанкое тысячи людей остались без света

В Джанкое тысячи людей остались без света - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Джанкое тысячи людей остались без света

В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T10:51

2023-03-24T10:51

2023-03-24T10:51

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Джанкое из-за аварии без света остались почти две тысячи абонентов, энергетики работают над устранением нарушения. Об этом со ссылкой на предприятие "Крымэнерго" сообщает министерство топлива и энергетики республики.Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они планируют восстановить электроснабжение города в течение двух часов.Ранее без энергоснабжения остались более 3,2 тысяч абонентов в Симферополе и Большой Алуште. Причиной также была авария на линиях электропередачи 10 кВ. После ремонта специалисты восстановили снабжение крымской столицы и ЮБК.По информации министра топлива и энергетики РК Игоря Кориня, сейчас в Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Так, в Симферополе уже запущена в работу после реконструкции подстанция "Северная", которая будет снабжать пригородные районы и часть крымской столицы, где число потребителей составит ориентировочно 25 тысяч человек. Сейчас объект работает в тестовом режиме, к нему подключен строящийся жилой микрорайон "Крымская роза".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Джанкое оставила без света 1640 человекЧасть Симферополя на день останется без светаВ Крыму модернизируют объекты энергетики

https://crimea.ria.ru/20230324/evpatoriya-v-pyatnitsu-bez-vody-i-chastichno-bez-tepla-1127742334.html

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