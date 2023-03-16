https://crimea.ria.ru/20230316/chast-simferopolya-na-den-ostanetsya-bez-sveta-1127567563.html

Часть Симферополя на день останется без света

Часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Часть Симферополя на день останется без света

Более 10 улиц крымской столицы и еще шесть садовых товариществ в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T08:23

2023-03-16T08:23

2023-03-16T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Более 10 улиц крымской столицы и еще шесть садовых товариществ в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Так, с 8 утра и до 17 часов вечера подача электроэнергии будет ограничена на улицах Балаклавская (32-54), Русская (100-140А), Трубаченко (35-65), Ковыльная (3-5А), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А), Трудовая (1-13), Луговая (22А-50, 91А-131), переулков Ореховый (1-7) и Русский (1-9).Кроме того, не будет света в садовых товариществах микрорайона "Каменка": "Пневматика", "Луч", "Коммунальник", "Мебельщик", "Нерудник, "Электрификатор".Ранее в "Крымэнерго" предупредили, что в селах Симферопольского района на несколько дней отключат электроснабжение из-за плановых ремонтов на сетях. Речь идет о населенных пунктах Денисовка, Трудовое и Доброе.Читайте также на РИА Новости Крым:В селах под Симферополем на четыре дня отключат светКрым обновил рекорд потребления электроэнергииАвария на водоводе: часть Симферополя на сутки отключат от водоснабжения

https://crimea.ria.ru/20221229/na-yuzhnom-beregu-kryma-zapustili-v-rabotu-tri-elektropodstantsii-1126195968.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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