https://crimea.ria.ru/20230316/chast-simferopolya-na-den-ostanetsya-bez-sveta-1127567563.html
Часть Симферополя на день останется без света
Часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Часть Симферополя на день останется без света
Более 10 улиц крымской столицы и еще шесть садовых товариществ в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T08:23
2023-03-16T08:23
2023-03-16T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Более 10 улиц крымской столицы и еще шесть садовых товариществ в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Так, с 8 утра и до 17 часов вечера подача электроэнергии будет ограничена на улицах Балаклавская (32-54), Русская (100-140А), Трубаченко (35-65), Ковыльная (3-5А), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А), Трудовая (1-13), Луговая (22А-50, 91А-131), переулков Ореховый (1-7) и Русский (1-9).Кроме того, не будет света в садовых товариществах микрорайона "Каменка": "Пневматика", "Луч", "Коммунальник", "Мебельщик", "Нерудник, "Электрификатор".Ранее в "Крымэнерго" предупредили, что в селах Симферопольского района на несколько дней отключат электроснабжение из-за плановых ремонтов на сетях. Речь идет о населенных пунктах Денисовка, Трудовое и Доброе.Читайте также на РИА Новости Крым:В селах под Симферополем на четыре дня отключат светКрым обновил рекорд потребления электроэнергииАвария на водоводе: часть Симферополя на сутки отключат от водоснабжения
https://crimea.ria.ru/20221229/na-yuzhnom-beregu-kryma-zapustili-v-rabotu-tri-elektropodstantsii-1126195968.html
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крым, симферополь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", общество, новости крыма
Часть Симферополя на день останется без света
"Крымэнерго": 14 улиц Симферополя и шесть садовых товариществ 17 марта останутся без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Более 10 улиц крымской столицы и еще шесть садовых товариществ в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Так, с 8 утра и до 17 часов вечера подача электроэнергии будет ограничена на улицах Балаклавская (32-54), Русская (100-140А), Трубаченко (35-65), Ковыльная (3-5А), Парниковая (1-12), Пасечная (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Счастливая (1-17), Николаевская (4, 1А), Трудовая (1-13), Луговая (22А-50, 91А-131), переулков Ореховый (1-7) и Русский (1-9).
Кроме того, не будет света в садовых товариществах микрорайона "Каменка": "Пневматика", "Луч", "Коммунальник", "Мебельщик", "Нерудник, "Электрификатор".
Ранее в "Крымэнерго" предупредили
, что в селах Симферопольского района на несколько дней отключат электроснабжение из-за плановых ремонтов на сетях. Речь идет о населенных пунктах Денисовка, Трудовое и Доброе.
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