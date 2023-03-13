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Авария на водоводе: часть Симферополя на сутки отключат от водоснабжения
Авария на водоводе: часть Симферополя на сутки отключат от водоснабжения - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Авария на водоводе: часть Симферополя на сутки отключат от водоснабжения
Часть Симферополя с вечера вторника на сутки останется без воды в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T21:43
2023-03-13T21:43
2023-03-13T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Часть Симферополя с вечера вторника на сутки останется без воды в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, аварийные работы начнутся в 23.00 14 марта и завершатся на следующий день ориентировочно в 18.00."На время выполнения работ, силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - заверили в компании.Ранее предприятие "Крымэнерго" анонсировало длительное отключение света в Симферополе и ряде сел Симферопольского района 14, 15, 16 и 17 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Крым обновил рекорд потребления электроэнергииВода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питья
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-ob-obespechenii-kryma-vodoy-1127448348.html
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Авария на водоводе: часть Симферополя на сутки отключат от водоснабжения
"Вода Крыма": часть Симферополя со вторника на сутки останется без воды из-за аварии
21:43 13.03.2023 (обновлено: 21:48 13.03.2023)