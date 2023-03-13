https://crimea.ria.ru/20230313/v-selakh-pod-simferopolem-na-chetyre-dnya-otklyuchat-svet-1127513120.html

В селах под Симферополем на четыре дня отключат свет

В селах под Симферополем на четыре дня отключат свет - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В селах под Симферополем на четыре дня отключат свет

В селах Симферопольского района на четыре дня отключат электроснабжение из-за плановых ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T20:39

2023-03-13T20:39

2023-03-13T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В селах Симферопольского района на четыре дня отключат электроснабжение из-за плановых ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Длительное отключениеПо данным компании, 14 марта с 8.00 до 17 часов в Симферопольском районе без света останется село Денисовка – улицы Солнечная, Школьная, Звездная, Винницкая, Восточная, Сумская, Подгорная, Энергетиков.В селе Доброе с 8 утра до 17 часов вечера свет будут отключать три дня подряд – с 14 по 16 марта. Без электроэнергии останутся жители улиц Возрождения, Дружбы, Узбекистанской, Ташкентской, Самаркандской, Майской.В селе Трудовое, по улицам Спортивная, Зеленая, Восточная и Мира подачу электроэнергии в дневное время остановят на четыре дня – с 14 по 17 марта.Где не будет света в СимферополеВ столице Крыма света не будет 15 марта с 8.00 до 17.00, по адресам Ковыльная, 3-5а, Парниковая, 4-12 (чет), 1-11 (нечет), Пасечная, 1-12, Северная, 4-12 (чет), 1-11 (нечет), Сотовая, 1-12, Счастливая, 2-10 (чет), 1-17 (нечет), Николаевская, 4, 1а, Трудовая, 4-12 (чет), 1/3-13 (нечет), Кечкеметская, 134-168 (чет), 109а-115 (нечет), Панфиловцев, 1-36, Сельвинского, 96-100 (чет), Луговая, 22а-50 (чет), 91а-131 (нечет).Также в течение рабочего дня 15 марта отключения запланированы в столичном микрорайоне Каменка и на территориях садовых товариществ "Пневматика", "Коммунальник", "Мебельщик", "Нерудник", "Электрификатор", "Луч".Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Крым обновил рекорд потребления электроэнергииНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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