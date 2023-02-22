https://crimea.ria.ru/20230222/sel-i-opolzni--chto-proiskhodit-v-krasnodarskom-krae-iz-za-nepogody-1127143539.html

Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды

Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды

Сель сошел на 1886 км железнодорожного перегона Туапсе — Шепси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T10:43

2023-02-22T10:43

2023-02-22T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сель сошел на 1886 км железнодорожного перегона Туапсе — Шепси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.По данным МЧС, пострадавших нет. Временно организовано реверсивное движение поездов.В результате происшествия поезд "Адлер-Саратов" задержался почти на 1,5 часа. На месте схода селя работали 29 спасателей и 2 единицы техники.Сугробы, подтопления и оползниНакануне вследствие обильных осадков в Сочи сошедший оползень повредил водовод в поселке Лоо, оставив без воды около 20 населенных пунктов. Устранить прорыв планируется к утру 23 февраля. На месте круглосуточно работают две аварийно-ремонтные бригады и шесть единиц техники.В Туапсинском районе из-за ливня и мокрого снега резко поднялся уровень воды в реках. Власти муниципалитета оперативно начали оповещение населения о возможной эвакуации.Ураганный ветер в Курганинске снес часть крыши на пятиэтажном доме по улице Матросова.В Анапе в результате шторма дерево упало на высоковольтную линию. Энергетики оперативно переключили жителей хуторов Красная Скала и Красный Курган на другую линию электросетей. Без света также временно остались жители станиц Гостагаевская и Юровка.Непогода в Краснодарском краеСиноптики и аварийные службы предупреждают о сильных снегопадах и ливнях в сочетании с грозой, градом и шквальным ветром.На горнолыжных курортах Сочи мощный снегопад не прекращается в течение нескольких суток.Высота снежного покрова к утру 22 февраля в горах местами составила более четырех метров.В зону повышенного риска по возможным подтоплениям попадают Туапсинский, Апшеронский, Белореченский, Мостовский, Северский районы, а также города Сочи, Горячий Ключ и Геленджик.Как сообщалось ранее, из-за обильных ливней обрушился участок трассы А-147 "Джубга-Сочи". Специалисты продолжают восстановительные работы, по-прежнему осуществляется реверсивное движение транспорта. Движение грузовых автомобилей длиной более 11 метров ограничивают в Туапсе (в сторону Сочи) и на посту Магри (в сторону Джубги).Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи Оползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани Оползень разрушил дорогу в Алуште

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодар, погода, общество, новости