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Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды
Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды
Сель сошел на 1886 км железнодорожного перегона Туапсе — Шепси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T10:43
2023-02-22T10:43
сочи
краснодар
погода
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сель сошел на 1886 км железнодорожного перегона Туапсе — Шепси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.По данным МЧС, пострадавших нет. Временно организовано реверсивное движение поездов.В результате происшествия поезд "Адлер-Саратов" задержался почти на 1,5 часа. На месте схода селя работали 29 спасателей и 2 единицы техники.Сугробы, подтопления и оползниНакануне вследствие обильных осадков в Сочи сошедший оползень повредил водовод в поселке Лоо, оставив без воды около 20 населенных пунктов. Устранить прорыв планируется к утру 23 февраля. На месте круглосуточно работают две аварийно-ремонтные бригады и шесть единиц техники.В Туапсинском районе из-за ливня и мокрого снега резко поднялся уровень воды в реках. Власти муниципалитета оперативно начали оповещение населения о возможной эвакуации.Ураганный ветер в Курганинске снес часть крыши на пятиэтажном доме по улице Матросова.В Анапе в результате шторма дерево упало на высоковольтную линию. Энергетики оперативно переключили жителей хуторов Красная Скала и Красный Курган на другую линию электросетей. Без света также временно остались жители станиц Гостагаевская и Юровка.Непогода в Краснодарском краеСиноптики и аварийные службы предупреждают о сильных снегопадах и ливнях в сочетании с грозой, градом и шквальным ветром.На горнолыжных курортах Сочи мощный снегопад не прекращается в течение нескольких суток.Высота снежного покрова к утру 22 февраля в горах местами составила более четырех метров.В зону повышенного риска по возможным подтоплениям попадают Туапсинский, Апшеронский, Белореченский, Мостовский, Северский районы, а также города Сочи, Горячий Ключ и Геленджик.Как сообщалось ранее, из-за обильных ливней обрушился участок трассы А-147 "Джубга-Сочи". Специалисты продолжают восстановительные работы, по-прежнему осуществляется реверсивное движение транспорта. Движение грузовых автомобилей длиной более 11 метров ограничивают в Туапсе (в сторону Сочи) и на посту Магри (в сторону Джубги).Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи Оползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани Оползень разрушил дорогу в Алуште
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сочи, краснодар, погода, общество, новости
Сель и оползни – что происходит в Краснодарском крае из-за непогоды

Из-за селя в Туапсе пассажирский поезд опоздал на 1,5 часа

10:43 22.02.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сель сошел на 1886 км железнодорожного перегона Туапсе — Шепси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным МЧС, пострадавших нет. Временно организовано реверсивное движение поездов.
В результате происшествия поезд "Адлер-Саратов" задержался почти на 1,5 часа. На месте схода селя работали 29 спасателей и 2 единицы техники.

Сугробы, подтопления и оползни

Накануне вследствие обильных осадков в Сочи сошедший оползень повредил водовод в поселке Лоо, оставив без воды около 20 населенных пунктов. Устранить прорыв планируется к утру 23 февраля. На месте круглосуточно работают две аварийно-ремонтные бригады и шесть единиц техники.
В Туапсинском районе из-за ливня и мокрого снега резко поднялся уровень воды в реках. Власти муниципалитета оперативно начали оповещение населения о возможной эвакуации.
Ураганный ветер в Курганинске снес часть крыши на пятиэтажном доме по улице Матросова.
В Анапе в результате шторма дерево упало на высоковольтную линию. Энергетики оперативно переключили жителей хуторов Красная Скала и Красный Курган на другую линию электросетей. Без света также временно остались жители станиц Гостагаевская и Юровка.

Непогода в Краснодарском крае

Синоптики и аварийные службы предупреждают о сильных снегопадах и ливнях в сочетании с грозой, градом и шквальным ветром.
На горнолыжных курортах Сочи мощный снегопад не прекращается в течение нескольких суток.
Высота снежного покрова к утру 22 февраля в горах местами составила более четырех метров.
В зону повышенного риска по возможным подтоплениям попадают Туапсинский, Апшеронский, Белореченский, Мостовский, Северский районы, а также города Сочи, Горячий Ключ и Геленджик.
Как сообщалось ранее, из-за обильных ливней обрушился участок трассы А-147 "Джубга-Сочи". Специалисты продолжают восстановительные работы, по-прежнему осуществляется реверсивное движение транспорта. Движение грузовых автомобилей длиной более 11 метров ограничивают в Туапсе (в сторону Сочи) и на посту Магри (в сторону Джубги).
Читайте также на РИА Новости Крым:
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