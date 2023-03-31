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Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"
Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"
Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T08:57
2023-03-31T08:59
ростов-на-дону
погода
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
транспорт
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.Пробка на трассе М-4 "Дон"Протяженность затора на трассе изначально превышала 60 км, но к утру пятницы пробка сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации "карманов" с помощью бульдозеров для проезда легковых автомобилей и грейдера, работают грузовые эвакуаторы.Для разворота автомобилей в обратную сторону в трех местах демонтировали ограждения.Пункты обогрева и питанияНа трассе развернуты мобильные и стационарные пункты обогрева, где водители и пассажиры могут отдохнуть и отогреться, проинформировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.Организовано восемь маршрутов доставки продуктов. Ожидающим ликвидации затора водителям роздано1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива.Он также сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией введен режим ЧС в городе Шахты, а также Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.Задержка поездов в КрымВ ночь на пятницу компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о задержке из-за непогоды в Ростовской области нескольких поездов "Таврия".Так, задержка поезда №8 Санкт-Петербург – Севастополь превысила четыре часа, №165 Симферополь – Москва - 3 ч 27 минут, поезда №173 Евпатория – Москва - один час, №174 Москва – Евпатория – около четырех часов.Также перевозчик предупредил о возможных опозданиях и других поездов.Как сообщалось, из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и мокрого снега – в Ростовской области без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей. Над ликвидацией последствий аварии работают более тысячи энергетиков.
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РИА Новости Крым
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
ростов-на-дону, погода, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), транспорт, общество, новости
Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"

Погодный коллапс в Ростовской области – все о пробке на М-4 "Дон" и режиме ЧС к этому часу

08:57 31.03.2023 (обновлено: 08:59 31.03.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия ГолубеваСитуация на трассе М-4 Дон из-за обильных снегопадов
Ситуация на трассе М-4 Дон из-за обильных снегопадов
© Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.

Пробка на трассе М-4 "Дон"

Протяженность затора на трассе изначально превышала 60 км, но к утру пятницы пробка сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации "карманов" с помощью бульдозеров для проезда легковых автомобилей и грейдера, работают грузовые эвакуаторы.
"Всего для устранения ликвидации последствия прохождения циклона задействовано порядка 500 человек и 243 единицы техники. Непосредственно затор на трассе ликвидируют 238 человек и 152 единиц техники", - сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Для разворота автомобилей в обратную сторону в трех местах демонтировали ограждения.

Пункты обогрева и питания

На трассе развернуты мобильные и стационарные пункты обогрева, где водители и пассажиры могут отдохнуть и отогреться, проинформировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения. В ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек", - написал он в своем Telegram-канале.
Организовано восемь маршрутов доставки продуктов. Ожидающим ликвидации затора водителям роздано1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива.
Он также сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией введен режим ЧС в городе Шахты, а также Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.
© МЧС РФСпасатели срезают отбойники на трассе М-4 Дон для ликвидации пробок из-за снегопадов
Спасатели срезают отбойники на трассе М-4 Дон для ликвидации пробок из-за снегопадов
© МЧС РФ
Спасатели срезают отбойники на трассе М-4 Дон для ликвидации пробок из-за снегопадов

Задержка поездов в Крым

В ночь на пятницу компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о задержке из-за непогоды в Ростовской области нескольких поездов "Таврия".
Так, задержка поезда №8 Санкт-Петербург – Севастополь превысила четыре часа, №165 Симферополь – Москва - 3 ч 27 минут, поезда №173 Евпатория – Москва - один час, №174 Москва – Евпатория – около четырех часов.
Также перевозчик предупредил о возможных опозданиях и других поездов.
"Обращаем внимание пассажиров, что поезда могут как "нагонять" время в пути следование, так и увеличивать отставание. Мы не можем спрогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в проездных документах", - проинформировали в компании.
Как сообщалось, из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и мокрого снега – в Ростовской области без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей. Над ликвидацией последствий аварии работают более тысячи энергетиков.
© Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия ГолубеваСитуация на трассе М-4 Дон из-за обильных снегопадов
Ситуация на трассе М-4 Дон из-за обильных снегопадов
© Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
Ситуация на трассе М-4 Дон из-за обильных снегопадов
 
Ростов-на-ДонуПогодаПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ТранспортОбществоНовости
 
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