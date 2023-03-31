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Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"

Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"

Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T08:57

2023-03-31T08:57

2023-03-31T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. На участке дороги в Каменском районе движение полностью перекрыто. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.Пробка на трассе М-4 "Дон"Протяженность затора на трассе изначально превышала 60 км, но к утру пятницы пробка сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации "карманов" с помощью бульдозеров для проезда легковых автомобилей и грейдера, работают грузовые эвакуаторы.Для разворота автомобилей в обратную сторону в трех местах демонтировали ограждения.Пункты обогрева и питанияНа трассе развернуты мобильные и стационарные пункты обогрева, где водители и пассажиры могут отдохнуть и отогреться, проинформировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.Организовано восемь маршрутов доставки продуктов. Ожидающим ликвидации затора водителям роздано1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива.Он также сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией введен режим ЧС в городе Шахты, а также Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.Задержка поездов в КрымВ ночь на пятницу компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о задержке из-за непогоды в Ростовской области нескольких поездов "Таврия".Так, задержка поезда №8 Санкт-Петербург – Севастополь превысила четыре часа, №165 Симферополь – Москва - 3 ч 27 минут, поезда №173 Евпатория – Москва - один час, №174 Москва – Евпатория – около четырех часов.Также перевозчик предупредил о возможных опозданиях и других поездов.Как сообщалось, из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра и мокрого снега – в Ростовской области без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей. Над ликвидацией последствий аварии работают более тысячи энергетиков.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, погода, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), транспорт, общество, новости