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Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
В результате атак украинских боевиков во вторник в Донецке и Горловке ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T19:05
2024-05-07T19:05
2024-05-07T19:06
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости
горловка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков во вторник в Донецке и Горловке ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В том числе, в Куйбышевском районе Донецка на мине "Лепесток" подорвался 77-летний мужчина, он получил ранение средней степени тяжести. В Никитовском районе Горловки при атаке вражеским дронов пострадали четыре сотрудника МЧС Донецкой Народной Республики. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, уточнил глава региона.5 мая в ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле, с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями они доставлены в больницу Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителяПри обстреле Донецка погиб мирный жительВзрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, горловка
Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
От атак ВСУ во вторник пострадали пятеро мирных жителей ДНР - Пушилин
19:05 07.05.2024 (обновлено: 19:06 07.05.2024)