https://crimea.ria.ru/20240507/ataki-vsu-na-donetsk-i-gorlovku---raneny-pyatero-mirnykh-zhiteley-1137110984.html

Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей

Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей

В результате атак украинских боевиков во вторник в Донецке и Горловке ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T19:05

2024-05-07T19:05

2024-05-07T19:06

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

донецкая народная республика (днр)

происшествия

новости

горловка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В результате атак украинских боевиков во вторник в Донецке и Горловке ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В том числе, в Куйбышевском районе Донецка на мине "Лепесток" подорвался 77-летний мужчина, он получил ранение средней степени тяжести. В Никитовском районе Горловки при атаке вражеским дронов пострадали четыре сотрудника МЧС Донецкой Народной Республики. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, уточнил глава региона.5 мая в ДНР семья подорвалась на мине во время движения в автомобиле, с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями они доставлены в больницу Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и обстрелы ВСУ: в Донецке ранены три мирных жителяПри обстреле Донецка погиб мирный жительВзрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, горловка