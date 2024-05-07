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Главные новости Крыма: 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Главные новости Крыма: 7 мая
Главные новости Крыма: 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Главные новости Крыма: 7 мая
В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка. Аксенов потребовал от главврачей личной реакции на жалобы пациентов. Альтернативная... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T22:07
2024-05-07T22:27
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владимир путин (политик)
погода в крыму
заморозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка. Аксенов потребовал от главврачей личной реакции на жалобы пациентов. Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%. В Крыму 190 ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню Победы. В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии. Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Начало нового миропорядкаИнаугурация президента России Владимира Путина стала точкой отсчета для нового этапа развития страны и изменения миропорядка. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что глава российского государства пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене, и добавил, что сегодня перед всеми россиянами стоят сложные и масштабные задачи, которые получится решить сообща.Медицина в КрымуРуководители медицинских учреждений Крыма должны лично и оперативно реагировать на жалобы пациентов. Об этом во вторник заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Повторных обращений быть не должно, подчеркнул Аксенов. Это требование он объяснил большим числом жалоб, которые поступают со стороны пациентов на его личные страницы в социальных сетях. При этом Аксенов отметил улучшение ситуации с обеспечением граждан лекарствами и поручил в течение двух недель сформировать предложения по дальнейшей модернизации медучреждений.Альтернативная дорога70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%, сообщил 7 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Дорожники госкомпании "Автодор" завершают работы по укладке асфальтобетона и приступили к благоустройству автодороги. Запуск движения по магистрали позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", через который сейчас идет основной поток транспорта в Крым.Заморозки и урожайВ ночь на 8 мая в пяти районах полуострова сохраняется риск заморозков на почве до 2 градусов мороза, рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина. В низинах температура воздуха может опускаться и ниже, что чревато подмерзанием ранних овощных культур, в частности, ботвы у картофеля. Однако большого вреда эти заморозки не принесут, заверила она.Выплаты для ветерановВ Крыму 190 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда. Ветераны получили эти выплаты вместе с апрельской пенсией, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением. Все проживающие в Крыму фронтовики уже перешагнули 95-летний рубеж. Самый младший участник Великой Отечественной войны в декабре прошлого года отметил 95-летие, самому старшему ветерану в марте исполнилось 104 года.Останки бойцов Великой ОтечественнойВ Крыму с 1964 года, когда в регионе появилось поисковое движение, обнаружено больше 3,5 тысяч останков советских солдат и офицеров, рассказал во вторник руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко. В частности, в прошлом году крымские поисковики обнаружили и идентифицировали останки красноармейца Хибба Ризабея Бесятовича - уроженца республики Абхазия, погибшего в мае 1942 года в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20240507/dva-korablya-dlya-chernomorskogo-flota-spustili-na-vodu-1137102226.html
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главное за день, новости, крым, новости крыма, общество, память, владимир путин (политик), погода в крыму, заморозки, херсонская область
Главные новости Крыма: 7 мая

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 7 мая

22:07 07.05.2024 (обновлено: 22:27 07.05.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму инаугурацию Путина назвали началом становления нового миропорядка. Аксенов потребовал от главврачей личной реакции на жалобы пациентов. Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%. В Крыму 190 ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню Победы. В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии. Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Начало нового миропорядка

Инаугурация президента России Владимира Путина стала точкой отсчета для нового этапа развития страны и изменения миропорядка. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что глава российского государства пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене, и добавил, что сегодня перед всеми россиянами стоят сложные и масштабные задачи, которые получится решить сообща.
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Вчера, 14:07
Два корабля для Черноморского флота спустили на воду

Медицина в Крыму

Руководители медицинских учреждений Крыма должны лично и оперативно реагировать на жалобы пациентов. Об этом во вторник заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Повторных обращений быть не должно, подчеркнул Аксенов. Это требование он объяснил большим числом жалоб, которые поступают со стороны пациентов на его личные страницы в социальных сетях. При этом Аксенов отметил улучшение ситуации с обеспечением граждан лекарствами и поручил в течение двух недель сформировать предложения по дальнейшей модернизации медучреждений.
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Вчера, 18:46Радио "Спутник в Крыму"
Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение

Альтернативная дорога

70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%, сообщил 7 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Дорожники госкомпании "Автодор" завершают работы по укладке асфальтобетона и приступили к благоустройству автодороги. Запуск движения по магистрали позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", через который сейчас идет основной поток транспорта в Крым.
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Заморозки и урожай

В ночь на 8 мая в пяти районах полуострова сохраняется риск заморозков на почве до 2 градусов мороза, рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина. В низинах температура воздуха может опускаться и ниже, что чревато подмерзанием ранних овощных культур, в частности, ботвы у картофеля. Однако большого вреда эти заморозки не принесут, заверила она.
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Выплаты для ветеранов

В Крыму 190 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда. Ветераны получили эти выплаты вместе с апрельской пенсией, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением. Все проживающие в Крыму фронтовики уже перешагнули 95-летний рубеж. Самый младший участник Великой Отечественной войны в декабре прошлого года отметил 95-летие, самому старшему ветерану в марте исполнилось 104 года.
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Останки бойцов Великой Отечественной

В Крыму с 1964 года, когда в регионе появилось поисковое движение, обнаружено больше 3,5 тысяч останков советских солдат и офицеров, рассказал во вторник руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко. В частности, в прошлом году крымские поисковики обнаружили и идентифицировали останки красноармейца Хибба Ризабея Бесятовича - уроженца республики Абхазия, погибшего в мае 1942 года в Крыму.
Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Вчера, 21:26
"Свечи памяти" зажгли в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 мая
22:45Главное за день: 7 мая
22:07Главные новости Крыма: 7 мая
21:26"Свечи памяти" зажгли в Крыму
21:13В Крыму начинается Вахта Памяти
20:41Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
20:16В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
19:47Путин подписал Указ о национальных целях развития России
19:40На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
19:30"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой
19:05Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
18:46Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение
18:32Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания
18:21Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками
17:55О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
17:27Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе
16:57В Севастополе стрельба – власти назвали причину
16:48Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
16:36В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая
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