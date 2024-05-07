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Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания

Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания

Руководители медицинских учреждений Крыма должны лично и оперативно реагировать на жалобы пациентов, которые в последнее время участились. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T18:32

2024-05-07T18:32

2024-05-07T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Руководители медицинских учреждений Крыма должны лично и оперативно реагировать на жалобы пациентов, которые в последнее время участились. Об этом во вторник заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Это требование он объяснил большим числом жалоб, которые поступают со стороны пациентов на его личные страницы в социальных сетях. По словам главы региона, для контроля над ситуацией в республике будут проходить еженедельные рабочие совещания. При этом Аксенов отметил улучшение ситуации с обеспечением граждан лекарствами. В частности, до 15 мая препаратами будут обеспечены льготные категории - в первую очередь речь об инсулине и лекарствах для онкобольных."Поручил в течение двух недель сформировать предложения по дальнейшей модернизации медучреждений для включения в новый национальный проект "Семья". В кратчайшие сроки необходимо подготовить документацию для получения федеральной помощи", - добавил глава республики.Ответственность за дефицит медицинских препаратов в Крыму несут чиновники сферы здравоохранения региона, у которых нет понимания ситуации и желания заниматься планированием, заявлял ранее Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили войну черному рынку лекарствАксенов назвал три главные проблемы КрымаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

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2024

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сергей аксенов, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма, новости крыма