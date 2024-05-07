Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
Альтернативная автодорога в Крым в Херсонской области отремонтирована на 90% - Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Дорожники госкомпании "Автодор" завершают работы по укладке асфальтобетона и приступили к благоустройству автодороги – установке остановочных павильонов, нанесению разметки, обустройству обочин", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дорога имеет важнейшее значение для логистики не только Херсонской области, но и всего Юго-Запада России. Запуск движения по магистрали позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", через который сейчас идет основной поток транспорта в Крым.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Дорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщал, что ремонт дороги Новотроицкое – Чаплынка планируется завершить к началу лета.
Открытие трассы также позволит запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.
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