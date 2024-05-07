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Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90% - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90% - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T16:48
2024-05-07T16:48
херсонская область
ремонт дорог
сухопутный коридор в крым
владимир сальдо
автодор
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Дорожники госкомпании "Автодор" завершают работы по укладке асфальтобетона и приступили к благоустройству автодороги – установке остановочных павильонов, нанесению разметки, обустройству обочин", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщал, что ремонт дороги Новотроицкое – Чаплынка планируется завершить к началу лета.Открытие трассы также позволит запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моряХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
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херсонская область, ремонт дорог, сухопутный коридор в крым, владимир сальдо, автодор, новости, новые регионы россии
Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%

Альтернативная автодорога в Крым в Херсонской области отремонтирована на 90% - Сальдо

16:48 07.05.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
Дорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Дорожники госкомпании "Автодор" завершают работы по укладке асфальтобетона и приступили к благоустройству автодороги – установке остановочных павильонов, нанесению разметки, обустройству обочин", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дорога имеет важнейшее значение для логистики не только Херсонской области, но и всего Юго-Запада России. Запуск движения по магистрали позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", через который сейчас идет основной поток транспорта в Крым.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
Дорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Дорога Новотроицкое — Чаплынка в Херсонской области готова на 90%
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщал, что ремонт дороги Новотроицкое – Чаплынка планируется завершить к началу лета.
Открытие трассы также позволит запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.
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Херсонская областьРемонт дорогСухопутный коридор в КрымВладимир СальдоАвтодорНовостиНовые регионы России
 
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