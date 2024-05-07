https://crimea.ria.ru/20240507/alternativnaya-doroga-v-krym-iz-khersonskoy-oblasti-gotova-na-90-1137106671.html

Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%

Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90% - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%

70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T16:48

2024-05-07T16:48

2024-05-07T16:48

херсонская область

ремонт дорог

сухопутный коридор в крым

владимир сальдо

автодор

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 70-километровая дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Дорожники госкомпании "Автодор" завершают работы по укладке асфальтобетона и приступили к благоустройству автодороги – установке остановочных павильонов, нанесению разметки, обустройству обочин", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщал, что ремонт дороги Новотроицкое – Чаплынка планируется завершить к началу лета.Открытие трассы также позволит запустить в Скадовском, Каланчакском и Чаплынском районах новые маршруты автобусов.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моряХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, ремонт дорог, сухопутный коридор в крым, владимир сальдо, автодор, новости, новые регионы россии