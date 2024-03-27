В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря
Ремонт трассы вдоль побережья Черного моря начали в Херсонской области
© Telegram-канал АвтодорРасширение подъездных путей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Начался ремонт автодороги вдоль Черного моря, которая свяжет западную часть Херсонской области с Крымом и Запорожской областью. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Начали ремонт важнейшей трассы вдоль Черного моря: Железный Порт – Лазурное – Скадовск. Это единственная приморская дорога, которая связывает западную часть области с трассами на Крым и Геническ/Мелитополь", – написал он в своем Telegram-канале.
48 километров дороги между черноморскими курортами области не ремонтировали 30 лет, напомнил Алексеенко. Комфортный и безопасный путь поможет развитию туризма в регионе, подчеркнул он.
Также председатель правительства рассказал, что уже начато фрезерование и подготовительные работы. За несколько месяцев – до середины лета – на приморской дороге будет уложено новое качественное асфальтовое покрытие. В итоге после завершения ремонта этой трассы и дороги Новотроицкое – Чаплынка появится удобный транспортный коридор вдоль всего побережья Азовского и Черного морей с двумя удобными выходами на Крым. А через обновленную федеральную трассу – на Мелитополь.
Также начат ремонт двух автодорог, ведущих в Крым из новых регионов, работы планируется закончить к началу курортного сезона, когда транзитный трафик на полуостров резко вырастет.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.
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