https://crimea.ria.ru/20240327/v-khersonskoy-oblasti-nachali-remont-trassy-vdol-chernogo-morya-1136068721.html

В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря

В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря

Начался ремонт автодороги вдоль Черного моря, которая свяжет западную часть Херсонской области с Крымом и Запорожской областью. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T16:55

2024-03-27T16:55

2024-03-27T16:55

андрей алексеенко

херсонская область

запорожская область

ремонт дорог

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азовское море

черное море

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Начался ремонт автодороги вдоль Черного моря, которая свяжет западную часть Херсонской области с Крымом и Запорожской областью. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.48 километров дороги между черноморскими курортами области не ремонтировали 30 лет, напомнил Алексеенко. Комфортный и безопасный путь поможет развитию туризма в регионе, подчеркнул он.Также председатель правительства рассказал, что уже начато фрезерование и подготовительные работы. За несколько месяцев – до середины лета – на приморской дороге будет уложено новое качественное асфальтовое покрытие. В итоге после завершения ремонта этой трассы и дороги Новотроицкое – Чаплынка появится удобный транспортный коридор вдоль всего побережья Азовского и Черного морей с двумя удобными выходами на Крым. А через обновленную федеральную трассу – на Мелитополь.Также начат ремонт двух автодорог, ведущих в Крым из новых регионов, работы планируется закончить к началу курортного сезона, когда транзитный трафик на полуостров резко вырастет.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаТрасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

херсонская область

запорожская область

крым

азовское море

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, херсонская область, запорожская область, ремонт дорог, крым, новости, новости крыма, азовское море, черное море, благоустройство