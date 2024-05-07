https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-naydeny-i-identifitsirovany-ostanki-sovetskogo-soldata-iz-abkhazii-1137105334.html

В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии

В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии

рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T15:33

2024-05-07T15:33

2024-05-07T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Крымские поисковики обнаружили и идентифицировали останки красноармейца Хибба Ризабея Бесятовича, погибшего в мае 1942 года в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Останки участника ВОВ, найденные в Ленинском районе, были возвращены на Родину.По его словам, погибшим оказался Хибба Ризабей Бесятович, уроженец республики Абхазия. Поисковики связались с абхазской стороной, нашли родственников. И в прошлом году, осенью, останки были переданы и захоронены в Абхазии, на родине бойца. Человек по прошествии стольких лет вернулся домой.Также Шевченко отметил, что крымским поисковикам удалось установить личности нескольких уроженцев Абхазии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на Крымском фронте.В 2022 году в селе Батальное был установлен памятный знак уроженцам Абхазии, погибшими в боях при защите и освобождении крымской земли. В период с 1941-1942 годов на территории бывших кавказских республик – Абхазии, Грузии, Армении, Азербайджана формировались подразделения, силами которых доукомплектовывались воинские части Крымского фронта, поэтому очень большое количество военнослужащих, уроженцев Кавказа, находилось в Крыму. По словам Шевченко, идентифицировать останки бойцов Красной армии удается достаточно часто. Однажды были даже обнаружены останки бойца из Эстонии.Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 тел бойцов Красной Армии. Имена троих из них удалось установить. Проводить такую же работу относительно бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко. На их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВООстанки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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