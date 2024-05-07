https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-naydeny-i-identifitsirovany-ostanki-sovetskogo-soldata-iz-abkhazii-1137105334.html
В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии
В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии
рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T15:33
2024-05-07T15:33
2024-05-07T16:00
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Крымские поисковики обнаружили и идентифицировали останки красноармейца Хибба Ризабея Бесятовича, погибшего в мае 1942 года в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Останки участника ВОВ, найденные в Ленинском районе, были возвращены на Родину.По его словам, погибшим оказался Хибба Ризабей Бесятович, уроженец республики Абхазия. Поисковики связались с абхазской стороной, нашли родственников. И в прошлом году, осенью, останки были переданы и захоронены в Абхазии, на родине бойца. Человек по прошествии стольких лет вернулся домой.Также Шевченко отметил, что крымским поисковикам удалось установить личности нескольких уроженцев Абхазии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на Крымском фронте.В 2022 году в селе Батальное был установлен памятный знак уроженцам Абхазии, погибшими в боях при защите и освобождении крымской земли. В период с 1941-1942 годов на территории бывших кавказских республик – Абхазии, Грузии, Армении, Азербайджана формировались подразделения, силами которых доукомплектовывались воинские части Крымского фронта, поэтому очень большое количество военнослужащих, уроженцев Кавказа, находилось в Крыму. По словам Шевченко, идентифицировать останки бойцов Красной армии удается достаточно часто. Однажды были даже обнаружены останки бойца из Эстонии.Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить 25 тел бойцов Красной Армии. Имена троих из них удалось установить. Проводить такую же работу относительно бойцов вражеских армий сейчас невозможно, рассказал Николай Шевченко. На их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковики из Крыма массово уходят добровольцами в зону СВООстанки найденного под Керчью бойца передали родственникамПод Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
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память, керчь, крым, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, общество, николай шевченко, видео
В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии
В Ленинском районе Крыма поисковики нашли останки советского солдата из Абхазии
15:33 07.05.2024 (обновлено: 16:00 07.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым.
Крымские поисковики обнаружили и идентифицировали останки красноармейца Хибба Ризабея Бесятовича, погибшего в мае 1942 года в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
Останки участника ВОВ, найденные в Ленинском районе, были возвращены на Родину.
"В прошлом году, в мае, были обнаружены останки бойца, а вместе с ними бакелитовый пенал, штатный медальон, в котором очень хорошо сохранилась записка. Ее удалось прочитать", - сказал Шевченко.
По его словам, погибшим оказался Хибба Ризабей Бесятович, уроженец республики Абхазия. Поисковики связались с абхазской стороной, нашли родственников. И в прошлом году, осенью, останки были переданы и захоронены в Абхазии, на родине бойца. Человек по прошествии стольких лет вернулся домой.
Также Шевченко отметил, что крымским поисковикам удалось установить личности нескольких уроженцев Абхазии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на Крымском фронте.
В 2022 году в селе Батальное был установлен памятный знак уроженцам Абхазии, погибшими в боях при защите и освобождении крымской земли. В период с 1941-1942 годов на территории бывших кавказских республик – Абхазии, Грузии, Армении, Азербайджана формировались подразделения, силами которых доукомплектовывались воинские части Крымского фронта, поэтому очень большое количество военнослужащих, уроженцев Кавказа, находилось в Крыму.
"Они были бойцами Крымского фронта. Ввиду этого абхазская сторона обратилась к нам с просьбой оказать им содействие в установлении мест гибели военнослужащих, которые были уроженцами Абхазии", - пояснил Шевченко.
По словам Шевченко, идентифицировать останки бойцов Красной армии удается достаточно часто. Однажды были даже обнаружены останки бойца из Эстонии.
Ранее сообщалось, что с начала поискового сезона крымским поисковикам удалось обнаружить
25 тел бойцов Красной Армии. Имена троих из них удалось установить. Проводить такую же работу относительно бойцов вражеских армий сейчас невозможно
, рассказал Николай Шевченко. На их родине поисковикам из Крыма не предоставляют доступа к архивам.
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