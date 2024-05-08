Рейтинг@Mail.ru
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240508/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1137115130.html
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
В среду погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T00:01
2024-05-08T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
общество
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129475828_48:0:935:499_1920x0_80_0_0_fcd1dcdc1047c679ed742e96a07e7b05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17...19 градусов.В Севастополе ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20 градусов.На побережье также ожидаются осадки. В Ялте, Алуште ночью столбики термометров покажут +10...12 градусов, днем температура воздуха от 8 до 20 градусов тепла. В Судаке, Евпатории и Феодосии днем ожидаются аналогичные температуры, ночью на градус прохладнее. По Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 МаяРиск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаемУвидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129475828_159:0:824:499_1920x0_80_0_0_6f7123f444bb214219cd8ec9a330c3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник ожидаются дожди

00:01 08.05.2024
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, днем +15…20 граусов, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17...19 градусов.
В Севастополе ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20 градусов.
На побережье также ожидаются осадки. В Ялте, Алуште ночью столбики термометров покажут +10...12 градусов, днем температура воздуха от 8 до 20 градусов тепла. В Судаке, Евпатории и Феодосии днем ожидаются аналогичные температуры, ночью на градус прохладнее. По Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая
Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем
Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 мая
22:45Главное за день: 7 мая
22:07Главные новости Крыма: 7 мая
21:26"Свечи памяти" зажгли в Крыму
21:13В Крыму начинается Вахта Памяти
20:41Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
20:16В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
19:47Путин подписал Указ о национальных целях развития России
19:40На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
19:30"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой
19:05Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
18:46Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение
18:32Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания
18:21Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками
17:55О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
17:27Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе
16:57В Севастополе стрельба – власти назвали причину
16:48Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
16:36В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая
Лента новостейМолния