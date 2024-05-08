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Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
В среду погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T00:01
2024-05-08T00:01
2024-05-08T00:01
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17...19 градусов.В Севастополе ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20 градусов.На побережье также ожидаются осадки. В Ялте, Алуште ночью столбики термометров покажут +10...12 градусов, днем температура воздуха от 8 до 20 градусов тепла. В Судаке, Евпатории и Феодосии днем ожидаются аналогичные температуры, ночью на градус прохладнее. По Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 МаяРиск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаемУвидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник ожидаются дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, днем +15…20 граусов, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17...19 градусов.
В Севастополе ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20 градусов.
На побережье также ожидаются осадки. В Ялте, Алуште ночью столбики термометров покажут +10...12 градусов, днем температура воздуха от 8 до 20 градусов тепла. В Судаке, Евпатории и Феодосии днем ожидаются аналогичные температуры, ночью на градус прохладнее. По Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью.
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