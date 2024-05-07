https://crimea.ria.ru/20240507/v-sevastopole-strelba--vlasti-nazvali-prichinu-1137106909.html

В Севастополе стрельба – власти назвали причину

В Севастополе стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Севастополе стрельба – власти назвали причину

Вечером во вторник военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки по уничтожению диверсантов с применением различных видов стрелкового оружия. Об РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T16:57

2024-05-07T16:57

2024-05-07T16:57

михаил развожаев

севастополь

новости

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Вечером во вторник военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки по уничтожению диверсантов с применением различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Учения ориентировочно продлятся до 17:30. В городе все спокойно, добавил Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

https://crimea.ria.ru/20240507/v-belorussii-provodyat-proverku-gotovnosti-yadernykh-sil-1137104914.html

севастополь

крым

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2024

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михаил развожаев, севастополь, новости, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма