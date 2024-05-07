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Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками
Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками
В пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили современные модульные блоки паспортного контроля, часового шлагбаума и другие... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T18:21
2024-05-07T18:29
крым
херсонская область
пункты пропуска
ростовская область
донецкая народная республика (днр)
джанкой
армянск
луганская народная республика (лнр)
новости
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили современные модульные блоки паспортного контроля, часового шлагбаума и другие. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса России."74 современные модульные конструкции уже введены в эксплуатацию. Это блок-модули паспортного контроля, часового шлагбаума, изоляторы для больных и современные туалеты. Из этого числа 9 модулей установлены на административной границе Крыма и Херсонской области в пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп", - говорится в сообщении.39 модульных комплексов уже установлены на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики: 13 - в пропускном пункте Весело-Вознесенск, 14 - в Куйбышево и 12 - в Матвеевом Кургане."На административной границе Ростовской области и ЛНР установлено новых 26 модулей (в Гуково - 12, в Новошахтинске - 2, в Донецке (Изварино) - 12). Еще 26 блок-модульных конструкций будут установлены в пунктах пропуска на границе с новыми регионами позднее", - информирует пресс-служба ведомства.Всего было закуплено 100 новых блок-модулей. Их установка способствует созданию комфортных условий как для сотрудников, так и для посетителей. Это делает условия прохождения контроля более удобными для граждан, подчеркнули в Минтрансе.Как ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Ее протяженность составляет около 70 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают пункты пропуска на севере КрымаКак Россия строит мирную жизнь в новых регионахДень воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
крым
херсонская область
ростовская область
донецкая народная республика (днр)
джанкой
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крым, херсонская область, пункты пропуска, ростовская область, донецкая народная республика (днр), джанкой, армянск, луганская народная республика (лнр), новости, минтранс крыма
Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками

На админграницах с новыми регионами устанавливают новые модульные пункты пропуска

18:21 07.05.2024 (обновлено: 18:29 07.05.2024)
 
© Минтранс РоссииВ пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами установлены современные блок-модули
В пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами установлены современные блок-модули
© Минтранс России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили современные модульные блоки паспортного контроля, часового шлагбаума и другие. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса России.
"74 современные модульные конструкции уже введены в эксплуатацию. Это блок-модули паспортного контроля, часового шлагбаума, изоляторы для больных и современные туалеты. Из этого числа 9 модулей установлены на административной границе Крыма и Херсонской области в пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп", - говорится в сообщении.
39 модульных комплексов уже установлены на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики: 13 - в пропускном пункте Весело-Вознесенск, 14 - в Куйбышево и 12 - в Матвеевом Кургане.
"На административной границе Ростовской области и ЛНР установлено новых 26 модулей (в Гуково - 12, в Новошахтинске - 2, в Донецке (Изварино) - 12). Еще 26 блок-модульных конструкций будут установлены в пунктах пропуска на границе с новыми регионами позднее", - информирует пресс-служба ведомства.
Всего было закуплено 100 новых блок-модулей. Их установка способствует созданию комфортных условий как для сотрудников, так и для посетителей. Это делает условия прохождения контроля более удобными для граждан, подчеркнули в Минтрансе.
Как ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Ее протяженность составляет около 70 километров.
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КрымХерсонская областьПункты пропускаРостовская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)ДжанкойАрмянскЛуганская Народная Республика (ЛНР)НовостиМинтранс Крыма
 
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