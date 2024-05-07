https://crimea.ria.ru/20240507/punkty-propuska-v-novye-regiony-oboruduyut-modulnymi-blokami-1137108332.html

Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками

Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками

В пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили современные модульные блоки паспортного контроля, часового шлагбаума и другие... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T18:21

2024-05-07T18:21

2024-05-07T18:29

крым

херсонская область

пункты пропуска

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

джанкой

армянск

луганская народная республика (лнр)

новости

минтранс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137108215_0:24:1280:743_1920x0_80_0_0_a744cff6705365828c79e94d6f2c2fa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В пунктах пропуска на административных границах с новыми регионами РФ установили современные модульные блоки паспортного контроля, часового шлагбаума и другие. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса России."74 современные модульные конструкции уже введены в эксплуатацию. Это блок-модули паспортного контроля, часового шлагбаума, изоляторы для больных и современные туалеты. Из этого числа 9 модулей установлены на административной границе Крыма и Херсонской области в пунктах пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп", - говорится в сообщении.39 модульных комплексов уже установлены на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики: 13 - в пропускном пункте Весело-Вознесенск, 14 - в Куйбышево и 12 - в Матвеевом Кургане."На административной границе Ростовской области и ЛНР установлено новых 26 модулей (в Гуково - 12, в Новошахтинске - 2, в Донецке (Изварино) - 12). Еще 26 блок-модульных конструкций будут установлены в пунктах пропуска на границе с новыми регионами позднее", - информирует пресс-служба ведомства.Всего было закуплено 100 новых блок-модулей. Их установка способствует созданию комфортных условий как для сотрудников, так и для посетителей. Это делает условия прохождения контроля более удобными для граждан, подчеркнули в Минтрансе.Как ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, дорога Новотроицкое – Чаплынка, являющаяся частью альтернативного автомобильного маршрута в Крым, готова на 90%. Ее протяженность составляет около 70 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают пункты пропуска на севере КрымаКак Россия строит мирную жизнь в новых регионахДень воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

крым

херсонская область

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

джанкой

армянск

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, пункты пропуска, ростовская область, донецкая народная республика (днр), джанкой, армянск, луганская народная республика (лнр), новости, минтранс крыма