https://crimea.ria.ru/20230625/kak-rabotayut-punkty-propuska-na-severe-kryma-operativnye-dannye-1129609581.html

Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные

Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные

Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T09:43

2023-06-25T09:43

2023-06-25T09:46

крым

сухопутный коридор в крым

николай лукашенко

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транспорт

херсонская область

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Для обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через пункт пропуска Перекоп движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через пункт пропуска Армянск – легковые авто и рейсовые автобусы.Объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли работают в штатном режиме.Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме, добавил министр.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с КрымомПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230622/razrushenie-chongarskogo-mosta-ekspert-nazval-prichinu-udara-vsu-1129568692.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сухопутный коридор в крым, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, херсонская область, новости крыма