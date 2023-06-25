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Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T09:43
2023-06-25T09:46
крым
сухопутный коридор в крым
николай лукашенко
минтранс крыма
транспорт
херсонская область
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Для обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через пункт пропуска Перекоп движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через пункт пропуска Армянск – легковые авто и рейсовые автобусы.Объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли работают в штатном режиме.Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме, добавил министр.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с КрымомПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
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крым, сухопутный коридор в крым, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, херсонская область, новости крыма
Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные

Минтранс: пункты пропуска на границе Крыма и Херсонщины работают в штатном режиме

09:43 25.06.2023 (обновлено: 09:46 25.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПункт пропуска "Армянск" на границе Крыма
Пункт пропуска Армянск на границе Крыма - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Пропускные пункты на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме, утром в воскресенье по новому сухопутному пути отправились более 80 фур. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"Пропускные пункты на границе Республики Крым и Херсонской области работают в штатном режиме. Сегодня утром в организованной колонне по новому сухопутному пути отправилось более 80 большегрузных машин", - написал руководитель ведомства в своем Telegram-канале.
Для обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через пункт пропуска Перекоп движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через пункт пропуска Армянск – легковые авто и рейсовые автобусы.
Объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли работают в штатном режиме.
Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме, добавил министр.
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 18:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.
На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее. В ближайшие 15-20 дней там проводятся исследования повреждений и восстановительные работы. На данный момент транспортный переход не пригоден для эксплуатации.
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КрымСухопутный коридор в КрымНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаТранспортХерсонская областьНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
12:34Как идет восстановление Чонгарского моста
12:13Незабываемый Шариков и Хоттабыч: Владимиру Толоконникову 80 лет
11:59На Крым надвигаются ливни с градом и шквал
11:4375 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области
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10:59Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове
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10:18На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогах
09:43Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данные
09:27Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
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