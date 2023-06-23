Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом
Минтранс: пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоФуры
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, после удара по Чонгарскому мосту организовано распределение транспортных потоков между пунктами "Армянск" и "Перекоп". Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.
"Пропускные пункты на границе Республики Крым и Херсонской области работают в штатном режиме. В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через "Армянск" - легковые автомобили и рейсовые автобусы", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Он проинформировал, что движение по Крымскому мосту и через Керченскую паромную переправу также осуществляется в штатном режиме.
Ранее власти Херсонской области сообщили, что, по предварительным данным, обстрел был произведен английскими ракетами Storm Shadow. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым назвал удар по Чонгарскому мосту типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. По его мнению, этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов на Крым.
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