https://crimea.ria.ru/20230623/sutki-posle-chp-na-chongarskom-mostu-kak-organizovano-soobschenie-s-krymom-1129575886.html

Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом

Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом

Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, после удара по Чонгарскому мосту организовано распределение транспортных потоков между... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T11:02

2023-06-23T11:02

2023-06-23T11:02

новости

удар всу по мосту на чонгаре

армянск

чонгар

херсонская область

николай лукашенко

чонгарский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, после удара по Чонгарскому мосту организовано распределение транспортных потоков между пунктами "Армянск" и "Перекоп". Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.Он проинформировал, что движение по Крымскому мосту и через Керченскую паромную переправу также осуществляется в штатном режиме.Ранее власти Херсонской области сообщили, что, по предварительным данным, обстрел был произведен английскими ракетами Storm Shadow. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым назвал удар по Чонгарскому мосту типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. По его мнению, этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов на Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в КрымКрым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым

https://crimea.ria.ru/20230622/razrushenie-chongarskogo-mosta-ekspert-nazval-prichinu-udara-vsu-1129568692.html

армянск

чонгар

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, удар всу по мосту на чонгаре, армянск, чонгар, херсонская область, николай лукашенко, чонгарский мост