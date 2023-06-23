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Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом
Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом
Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, после удара по Чонгарскому мосту организовано распределение транспортных потоков между... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T11:02
2023-06-23T11:02
новости
удар всу по мосту на чонгаре
армянск
чонгар
херсонская область
николай лукашенко
чонгарский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, после удара по Чонгарскому мосту организовано распределение транспортных потоков между пунктами "Армянск" и "Перекоп". Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.Он проинформировал, что движение по Крымскому мосту и через Керченскую паромную переправу также осуществляется в штатном режиме.Ранее власти Херсонской области сообщили, что, по предварительным данным, обстрел был произведен английскими ракетами Storm Shadow. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым назвал удар по Чонгарскому мосту типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. По его мнению, этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов на Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в КрымКрым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым
https://crimea.ria.ru/20230622/razrushenie-chongarskogo-mosta-ekspert-nazval-prichinu-udara-vsu-1129568692.html
армянск
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новости, удар всу по мосту на чонгаре, армянск, чонгар, херсонская область, николай лукашенко, чонгарский мост
Сутки после ЧП на Чонгарском мосту: как организовано сообщение с Крымом

Минтранс: пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно

11:02 23.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоФуры
Фуры - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают штатно, после удара по Чонгарскому мосту организовано распределение транспортных потоков между пунктами "Армянск" и "Перекоп". Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Украинские боевики в ночь на 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.
"Пропускные пункты на границе Республики Крым и Херсонской области работают в штатном режиме. В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через "Армянск" - легковые автомобили и рейсовые автобусы", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Он проинформировал, что движение по Крымскому мосту и через Керченскую паромную переправу также осуществляется в штатном режиме.
Ранее власти Херсонской области сообщили, что, по предварительным данным, обстрел был произведен английскими ракетами Storm Shadow. Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым назвал удар по Чонгарскому мосту типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. По его мнению, этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов на Крым.
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НовостиУдар ВСУ по мосту на ЧонгареАрмянскЧонгарХерсонская областьНиколай ЛукашенкоЧонгарский мост
 
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