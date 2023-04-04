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В страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
В страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети - РИА Новости Крым, 04.04.2023
В страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
Один человек погиб и трое несовершеннолетних получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Краснодарском крае... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T09:42
2023-04-04T09:42
2023-04-04T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое несовершеннолетних получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Краснодарском крае. Об этом сообщают "Кубанские новости".Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело >>ДТП произошло в понедельник около 20:40 на автодороге Тамань – Волна в Темрюкском районе. 24-летний водитель автомобиля Vortex ехал в сторону станицы Тамань и при повороте направо не предоставил преимущество в движении автобусу Hyundai Universe.Водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, а трое его несовершеннолетних пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.По информации краевого главка МВД, в момент аварии автобус следовал без пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля "ГАЗель" и рейсового пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель "ГАЗели" допустил выезд на полосу встречного движения. В момент ДТП в автобусе находился водитель и один пассажир. Их осмотрели прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи. Обошлось без серьезных травм – у них только ушибы.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о пьяном ДТП на "зебре"Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиВ Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, общество, транспорт, новости
В страшном ДТП с автобусом на Кубани погиб водитель и пострадали дети
Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Темрюкском районе Краснодарского края