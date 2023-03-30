https://crimea.ria.ru/20230330/v-sevastopole-reysovyy-avtobus-ushel-v-kyuvet-s-zasnezhennoy-dorogi-1127885769.html
В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
В Севастополе рейсовый автобус на повороте дороги по пути в Инкерман сошел в кювет – водитель не справился с управлением на дороге, покрытие которой было... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T18:15
2023-03-30T18:15
2023-03-30T18:15
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе рейсовый автобус на повороте дороги по пути в Инкерман сошел в кювет – водитель не справился с управлением на дороге, покрытие которой было скользким после выпавшего ночью снега. Информацию, распространенную в соцсетях, РИА Новости Крым подтвердили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Сошел с дорогиВ ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет, повреждений автобус не получил: "Все закончилось хорошо".Предположительно причиной произошедшего могла стать скользкая из-за выпавшего ночью снега дорога, которую не успели обработать необходимыми смесями после ночного снега."Скорее всего. В первую очередь посыпают основные городские магистрали. Не успели обработать", – сказали в дептрансе", – пояснили в департаменте.Мартовский снег при 0 градусовПо словам дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Ольги Котик, минимальная температура накануне ночью была 0,5 градуса, что не помешало снегу остаться в некоторых районах города.Минувший зимний сезон был для Севастополя по сути бесснежным: ночная температура колебалась от 2 до 4 тепла, так что, как правило, если и были осадки, то шел дождь, иногда переходящий в мокрый снег, который не ложился. И событие в ночь 30 марта стало для города редким сюрпризом. Но теперь снега уже не ждать."Холодная погода была у нас кратковременным явлением. Больше снега не ждем – идет потепление. С завтрашнего дня ждем усиления южного ветра и повышение температуры воздуха до 8 –10 тепла, и к выходным она будет еще повышаться. Без осадков", – заключила синоптик.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под ДжанкоемКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
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В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
В Севастополе пассажирский автобус сошел в кювет с заснеженной скользкой дороги
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе рейсовый автобус на повороте дороги по пути в Инкерман сошел в кювет – водитель не справился с управлением на дороге, покрытие которой было скользким после выпавшего ночью снега. Информацию, распространенную в соцсетях, РИА Новости Крым подтвердили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Сошел с дороги
"Да такое действительно произошло. На повороте, в районе Сахарной головки (поселок – ред.) автобус, следовавший по маршруту № 126 "Балаклава - Инкерман" сошел с дороги", – сказали в пресс-службе дептранса.
В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет, повреждений автобус не получил: "Все закончилось хорошо".
Предположительно причиной произошедшего могла стать скользкая из-за выпавшего ночью снега дорога, которую не успели обработать необходимыми смесями после ночного снега.
"Скорее всего. В первую очередь посыпают основные городские магистрали. Не успели обработать", – сказали в дептрансе", – пояснили в департаменте.
Мартовский снег при 0 градусов
По словам дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Ольги Котик, минимальная температура накануне ночью была 0,5 градуса, что не помешало снегу остаться в некоторых районах города.
"У нас город большой, и районы, которые ближе к морю расположены, здесь снег практически не лежит. А в континентальной части, да, есть места, где какой-то снежный покров кратковременно в этом случае образовался и, естественно, сделал препятствия на дорогах", – рассказала специалист.
Минувший зимний сезон был для Севастополя по сути бесснежным: ночная температура колебалась от 2 до 4 тепла, так что, как правило, если и были осадки, то шел дождь, иногда переходящий в мокрый снег, который не ложился. И событие в ночь 30 марта стало для города редким сюрпризом. Но теперь снега уже не ждать.
"Холодная погода была у нас кратковременным явлением. Больше снега не ждем – идет потепление. С завтрашнего дня ждем усиления южного ветра и повышение температуры воздуха до 8 –10 тепла, и к выходным она будет еще повышаться. Без осадков", – заключила синоптик.
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