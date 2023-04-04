https://crimea.ria.ru/20230404/v-krymu-sbivshemu-dvoikh-detey-voditelyu-grozit-do-12-let-za-smert-rebenka-1127965754.html

В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка

В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка - РИА Новости Крым, 04.04.2023

В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка

В Керчи ждет суда предприниматель, сбивший малолетних детей на иномарке, за руль которой он сел пьяный и без прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T11:36

2023-04-04T11:36

2023-04-04T11:36

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Керчи ждет суда предприниматель, сбивший малолетних детей на иномарке, за руль которой он сел пьяный и без прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Трагедия произошла в январе текущего года. Следствие установило, что в тот день водитель BMW сел за руль в состоянии опьянения и без прав, которых ранее был лишен за нарушения. Мужчина не справился с управлением, и машину вынесло в сквер в районе ул. Генерала Петрова. Здесь автомобиль сбил декоративную арку, и наехал на двух малолетних мальчиков, 2014 и 2015 г.р. Один из них спустя несколько дней скончался в больнице от тяжелых травм.Личность водителя, который поспешно скрылся с места ДТП, бросив автомобиль, оперативники быстро установили, подозреваемого задержали. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. После возбуждения уголовного дела контроль за ходом расследования взяла на себя прокуратура Крыма, затем материалы передали в республиканский Следком. Теперь обвинительное заключение утверждено прокурором.Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также в том, что вел машину в состоянии опьянения, покинул место ДТП и оставил людей в опасности.На имущество обвиняемого наложен арест. Материалы дела направлены в Керченский городской суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи столкнулись три авто: пострадали дети Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку В Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больнице В Севастополе 10-летняя девочка попала под колеса авто Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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