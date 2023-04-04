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В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка
В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка - РИА Новости Крым, 04.04.2023
В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка
В Керчи ждет суда предприниматель, сбивший малолетних детей на иномарке, за руль которой он сел пьяный и без прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T11:36
2023-04-04T11:36
прокуратура республики крым
севастополь
происшествия
дтп
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Керчи ждет суда предприниматель, сбивший малолетних детей на иномарке, за руль которой он сел пьяный и без прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Трагедия произошла в январе текущего года. Следствие установило, что в тот день водитель BMW сел за руль в состоянии опьянения и без прав, которых ранее был лишен за нарушения. Мужчина не справился с управлением, и машину вынесло в сквер в районе ул. Генерала Петрова. Здесь автомобиль сбил декоративную арку, и наехал на двух малолетних мальчиков, 2014 и 2015 г.р. Один из них спустя несколько дней скончался в больнице от тяжелых травм.Личность водителя, который поспешно скрылся с места ДТП, бросив автомобиль, оперативники быстро установили, подозреваемого задержали. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. После возбуждения уголовного дела контроль за ходом расследования взяла на себя прокуратура Крыма, затем материалы передали в республиканский Следком. Теперь обвинительное заключение утверждено прокурором.Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также в том, что вел машину в состоянии опьянения, покинул место ДТП и оставил людей в опасности.На имущество обвиняемого наложен арест. Материалы дела направлены в Керченский городской суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи столкнулись три авто: пострадали дети Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку В Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больнице В Севастополе 10-летняя девочка попала под колеса авто Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, севастополь, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма
В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка

В Крыму утвердили обвинение сбившему двоих детей водителю иномарки

11:36 04.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Керчи ждет суда предприниматель, сбивший малолетних детей на иномарке, за руль которой он сел пьяный и без прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Трагедия произошла в январе текущего года. Следствие установило, что в тот день водитель BMW сел за руль в состоянии опьянения и без прав, которых ранее был лишен за нарушения. Мужчина не справился с управлением, и машину вынесло в сквер в районе ул. Генерала Петрова. Здесь автомобиль сбил декоративную арку, и наехал на двух малолетних мальчиков, 2014 и 2015 г.р. Один из них спустя несколько дней скончался в больнице от тяжелых травм.
Личность водителя, который поспешно скрылся с места ДТП, бросив автомобиль, оперативники быстро установили, подозреваемого задержали. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. После возбуждения уголовного дела контроль за ходом расследования взяла на себя прокуратура Крыма, затем материалы передали в республиканский Следком. Теперь обвинительное заключение утверждено прокурором.
Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также в том, что вел машину в состоянии опьянения, покинул место ДТП и оставил людей в опасности.
На имущество обвиняемого наложен арест. Материалы дела направлены в Керченский городской суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
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