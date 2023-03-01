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Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд

Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд

22-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в нарушении Правил дорожного движения, в результате которого погибла семья с ребенком. Об этом... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T13:13

2023-03-01T13:13

2023-03-01T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. 22-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в нарушении Правил дорожного движения, в результате которого погибла семья с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Резонансное ДТП произошло 26 июня 2022 года на трассе "Таврида" в районе поселка Зуя. Водитель BMW Х5 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящие по ходу движения два легковых автомобиля Renault Sandero и Nissan X-Trail, водители которых оформляли мелкую аварию. В результате происшествия погибли водитель Renault и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток.В региональном управлении Следкома добавили, что в ходе расследования правоохранители провели автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, установили прямых свидетелей аварии."Также в ходе следствия установлено, что юноша ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично", - рассказали в СК.Расследование завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновнику ДТП с тремя погибшими в Крыму грозит до семи лет тюрьмыСмертельное ДТП парализовало трассу "Таврида"Виновника ДТП с тремя погибшими в Белогорском районе отправили под арест

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, закон и право, крым, новости крыма, крымский следком, прокуратура республики крым, общество, дтп в крыму и севастополе