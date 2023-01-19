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ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков

ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков - РИА Новости Крым, 19.01.2023

ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков

Уголовное дело возбуждено после наезда иномарки на детей в Керчи, ход расследования контролирует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T12:35

2023-01-19T12:35

2023-01-19T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после наезда иномарки на детей в Керчи, ход расследования контролирует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.ДТП произошло накануне вечером на улице Первой пятилетки. Водитель автомобиля BMW 740 сбил двух детей семи и восьми лет и скрылся с места аварии, позже его задержали. Оба пострадавших мальчика находятся в больнице, один из них - в стабильно тяжелом состоянии."Прокуратура республики контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места аварии", - говорится в сообщении прокуратуры.Водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее лишенный водительских прав.Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято автотранспортное средство, документация. Вину в содеянном подозреваемый признал. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства крымского главка СК.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-krymu-politseyskiy-nasmert-sbil-cheloveka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-1124835590.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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