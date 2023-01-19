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ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков
ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков - РИА Новости Крым, 19.01.2023
ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков
Уголовное дело возбуждено после наезда иномарки на детей в Керчи, ход расследования контролирует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T12:35
2023-01-19T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после наезда иномарки на детей в Керчи, ход расследования контролирует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.ДТП произошло накануне вечером на улице Первой пятилетки. Водитель автомобиля BMW 740 сбил двух детей семи и восьми лет и скрылся с места аварии, позже его задержали. Оба пострадавших мальчика находятся в больнице, один из них - в стабильно тяжелом состоянии."Прокуратура республики контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места аварии", - говорится в сообщении прокуратуры.Водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее лишенный водительских прав.Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято автотранспортное средство, документация. Вину в содеянном подозреваемый признал. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства крымского главка СК.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-krymu-politseyskiy-nasmert-sbil-cheloveka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-1124835590.html
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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, крымский следком, керчь
ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков

Прокуратура: в Крыму возбудили уголовное дело после ДТП с двумя пострадавшими детьми

12:35 19.01.2023 (обновлено: 12:38 19.01.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым18 января в одном из скверов Керчи водитель автомобиля BMW сбил двух детей и скрылся с места ДТП
18 января в одном из скверов Керчи водитель автомобиля BMW сбил двух детей и скрылся с места ДТП
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после наезда иномарки на детей в Керчи, ход расследования контролирует прокуратура Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
ДТП произошло накануне вечером на улице Первой пятилетки. Водитель автомобиля BMW 740 сбил двух детей семи и восьми лет и скрылся с места аварии, позже его задержали. Оба пострадавших мальчика находятся в больнице, один из них - в стабильно тяжелом состоянии.
"Прокуратура республики контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места аварии", - говорится в сообщении прокуратуры.
Водителем оказался местный житель 1981 года рождения, ранее лишенный водительских прав.
"Злоумышленником оказался индивидуальный предприниматель, ранее судимый. Мужчина был лишен права управления транспортными средствами, однако вновь сел за руль, причем - в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в крымском управлении Следкома.
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъято автотранспортное средство, документация. Вину в содеянном подозреваемый признал. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства крымского главка СК.
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В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
 
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