https://crimea.ria.ru/20230428/smertelnoe-dtp-v-chernomorskom-vaz-vletel-v-derevo-i-lep-1128429221.html

Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП

Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП

В Черноморском при столкновении ВАЗа с деревом и опорой ЛЭП погибли два человека. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T21:42

2023-04-28T21:42

2023-04-28T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Черноморском при столкновении ВАЗа с деревом и опорой ЛЭП погибли два человека. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в пятницу вечером на улице Революции. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и выехал за пределы дороги.Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют факт аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения.

https://crimea.ria.ru/20230428/v-krymu-inomarka-uletela-v-kyuvet-postradali-dvoe-vzroslykh-i-rebenok-1128424451.html

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2023

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