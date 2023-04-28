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Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП
Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП
В Черноморском при столкновении ВАЗа с деревом и опорой ЛЭП погибли два человека. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T21:42
2023-04-28T21:42
2023-04-28T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Черноморском при столкновении ВАЗа с деревом и опорой ЛЭП погибли два человека. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в пятницу вечером на улице Революции. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и выехал за пределы дороги.Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют факт аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Кроме того, отдельное предупреждение о непогоде действует в Симферополе. В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения.
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Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП
МВД: в Черноморском при столкновении ВАЗ с деревом и опорой ЛЭП погибли 2 человека
21:42 28.04.2023 (обновлено: 21:46 28.04.2023)