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Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждение
Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение о ливнях в Крыму продлено на два дня, также предупреждение об опасных гидрометеорологических условиях объявлено в Севастополе. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T13:08
2023-04-28T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях в Крыму продлено на два дня, также предупреждение об опасных гидрометеорологических условиях объявлено в Севастополе. Об этом сообщают пресс-службы региональных главков МЧС России.Непогода в КрымуВ связи с прохождением холодного фронта осадки прогнозировались 27 и 28 апреля, однако сейчас Крымский гидрометцентр продлил действие штормового предупреждения."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 и 30 апреля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные", - говорится в Telegram-канале республиканского МЧС.В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.В МЧС напомнили, что отдельное штормовое предупреждение действует в Симферополе. 28 апреля в городе прогнозируются очень сильные дожди.Ливни в СевастополеШтормовое предупреждение на пятницу объявлено и в Севастополе."По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. К 18:00 – 21:00 в городе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 миллиметров и более", - информирует Telegram-канал МЧС Севастополя.Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа &gt;&gt;Спасатели призывают по возможности воздержаться от выходов на улицу и избегать подвальных помещений."При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Берегите себя, уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - заключили в спасательном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь окажется в эпицентре штормаТранспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробкиЛивни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм
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Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждение

МЧС: штормовое предупреждение о ливнях в Крыму продлили на 29 и 30 апреля

13:08 28.04.2023
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях в Крыму продлено на два дня, также предупреждение об опасных гидрометеорологических условиях объявлено в Севастополе. Об этом сообщают пресс-службы региональных главков МЧС России.

Непогода в Крыму

В связи с прохождением холодного фронта осадки прогнозировались 27 и 28 апреля, однако сейчас Крымский гидрометцентр продлил действие штормового предупреждения.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 и 30 апреля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные", - говорится в Telegram-канале республиканского МЧС.
В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.
В МЧС напомнили, что отдельное штормовое предупреждение действует в Симферополе. 28 апреля в городе прогнозируются очень сильные дожди.
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Ливни в Севастополе

Штормовое предупреждение на пятницу объявлено и в Севастополе.
"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 апреля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. К 18:00 – 21:00 в городе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достигнуть значения 30 миллиметров и более", - информирует Telegram-канал МЧС Севастополя.
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Спасатели призывают по возможности воздержаться от выходов на улицу и избегать подвальных помещений.
"При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Берегите себя, уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - заключили в спасательном ведомстве.
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