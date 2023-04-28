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Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа
Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа
На Керченской паромной переправе в пятницу прогнозируют шквалистый ветер до 17 м/с, по проливу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-28T09:51
2023-04-28T09:51
керченская паромная переправа
керченский пролив
штормовое предупреждение
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По прогнозу Росгидромета, ветер южный 6 –11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе шквалистое усиление до 12-17 м/с, температура воздуха +15...+17 градусов, воды в море +12...+13.С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 апреля через пролив в обе стороны перевезено 136 613 пассажиров, 109 903 единицы автотранспорта и более 14 тысяч железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 3 423 рейса.Работа переправы зависит от погоды, в связи с этим водителям, планирующим поездки через Керченский пролив, рекомендуют следить за актуальной информацией. В случае остановки паромов, можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы РФ.Накануне, 27 апреля, республиканский главк МЧС России объявил очередное штормовое предупреждение. Сообщалось, что уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь окажется в эпицентре штормаТранспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробкиЖдать ли потепления в Крыму на майских праздниках
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Шквалы и плохая видимость: как работает Керченская переправа

Минтранс: по Керченскому проливу действует штормовое предупреждение

09:51 28.04.2023
 
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На Керченской паромной переправе в пятницу прогнозируют шквалистый ветер до 17 м/с, по проливу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Обстановка на Керченской переправе 28.04.2023Обстановка на Керченской переправе 28.04.2023

"По проливу действует штормовое предупреждение. Днем местами ожидается сильный дождь, гроза, местами видимость в дожде 500 – 1000 м, высота волн 50 – 100 см", – сообщили в ведомстве.

По прогнозу Росгидромета, ветер южный 6 –11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе шквалистое усиление до 12-17 м/с, температура воздуха +15...+17 градусов, воды в море +12...+13.
С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 апреля через пролив в обе стороны перевезено 136 613 пассажиров, 109 903 единицы автотранспорта и более 14 тысяч железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 3 423 рейса.
Работа переправы зависит от погоды, в связи с этим водителям, планирующим поездки через Керченский пролив, рекомендуют следить за актуальной информацией. В случае остановки паромов, можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы РФ.
Накануне, 27 апреля, республиканский главк МЧС России объявил очередное штормовое предупреждение. Сообщалось, что уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров.
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