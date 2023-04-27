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Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр
Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр
Уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T13:17
2023-04-27T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Спасатели призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также рекомендуют проживающим возле них принять меры по сохранности своего имущества.Также в Крыму действует штормовое предупреждение из-за прохождения холодного фронтального раздела. Днем 27 апреля и в течение суток 28 апреля ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.В период действия предупреждения есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается штормДожди и грозы: погода в Крыму на четвергГрозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
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штормовое предупреждение, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, крым, юбк, безопасность, общество, новости крыма
Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр
Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму: уровень воды в реках поднимется на метр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля и в первой половине дня 29 апреля на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также рекомендуют проживающим возле них принять меры по сохранности своего имущества.
Также в Крыму действует штормовое предупреждение
из-за прохождения холодного фронтального раздела. Днем 27 апреля и в течение суток 28 апреля ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
В период действия предупреждения есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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