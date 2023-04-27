https://crimea.ria.ru/20230427/novoe-shtormovoe-dlya-kryma-uroven-vody-v-rekakh-podnimetsya-na-metr-1128393476.html

Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр

Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр

Уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T13:17

2023-04-27T13:17

2023-04-27T13:17

штормовое предупреждение

крымская погода

гу мчс рф по республике крым

крым

юбк

безопасность

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122947945_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5118cdf7c7fc1631f11e21b817604b37.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Спасатели призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также рекомендуют проживающим возле них принять меры по сохранности своего имущества.Также в Крыму действует штормовое предупреждение из-за прохождения холодного фронтального раздела. Днем 27 апреля и в течение суток 28 апреля ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.В период действия предупреждения есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается штормДожди и грозы: погода в Крыму на четвергГрозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы

крым

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, крым, юбк, безопасность, общество, новости крыма