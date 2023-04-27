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Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы

Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы

На Керченской паромной переправе в четверг прогнозируют грозовые дожди и усиление ветра до 14 м/с, однако на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-04-27T10:30

2023-04-27T10:30

2023-04-27T10:31

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Погода в Керченском проливе"Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 апреля во второй половине дня северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +17…19 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.В четверг утром в республиканском главке МЧС сообщили, что работа переправы временно приостановлена из-за тумана. По состоянию на 10 утра паромы возобновили движение через пролив.Работа Керченской переправыКурсирующими через пролив паромами выполнено после запуска морского сообщения 3 402 рейса.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки паромов можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму на четвергТуман остановил работу Керченской паромной переправыПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым

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2023

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