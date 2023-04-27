https://crimea.ria.ru/20230427/grozovye-dozhdi-i-poryvistyy-veter-vse-o-rabote-kerchenskoy-perepravy-1128387502.html
Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
На Керченской паромной переправе в четверг прогнозируют грозовые дожди и усиление ветра до 14 м/с, однако на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-27T10:30
2023-04-27T10:30
2023-04-27T10:31
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
минтранс крыма
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
морской транспорт
транспорт
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018734_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_3ab29fcc66a973b53989db22eb600a25.jpg
Погода в Керченском проливе"Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 апреля во второй половине дня северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +17…19 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.В четверг утром в республиканском главке МЧС сообщили, что работа переправы временно приостановлена из-за тумана. По состоянию на 10 утра паромы возобновили движение через пролив.Работа Керченской переправыКурсирующими через пролив паромами выполнено после запуска морского сообщения 3 402 рейса.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки паромов можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму на четвергТуман остановил работу Керченской паромной переправыПо земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5ac348cce8983e7d775ab47069545c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, минтранс крыма, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, морской транспорт, транспорт, крым, новости, инфографика
Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
Минтранс: на Керченской паромной переправе 27 апреля грозовые дожди и ветер до 14 м/с
10:30 27.04.2023 (обновлено: 10:31 27.04.2023)
На Керченской паромной переправе в четверг прогнозируют грозовые дожди и усиление ветра до 14 м/с, однако на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
"Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 апреля во второй половине дня северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +17…19 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В четверг утром в республиканском главке МЧС сообщили, что работа переправы временно приостановлена
из-за тумана. По состоянию на 10 утра паромы возобновили движение через пролив.
Работа Керченской переправы
Курсирующими через пролив паромами выполнено после запуска морского сообщения 3 402 рейса.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 135 768 пассажиров, 109 232 единицы автотранспорта и 13 926 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.
Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки паромов можно воспользоваться альтернативным сухопутным коридором через новые регионы России.
Читайте также на РИА Новости Крым: