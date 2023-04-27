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Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
В ближайшие сутки Крым будет находиться в зоне малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут дожди, местами очень сильные, с грозами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T00:01
2023-04-27T00:01
2023-04-27T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки Крым будет находиться в зоне малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут дожди, местами очень сильные, с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15...17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +15…17.В Ялте, Алуште ночью без осадков, до +11 градусов, днем дожди, +15…17 градусов.В Евпатории температурный фон будет таким же, дождь будет литься и днем, и ночью.В Судаке, Феодосии, Керчи ночью без осадков, +9...11, днем временами дождь, +15...17 градусов.Из-за сильного ветра и грозовых дождей на всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
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крымская погода, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Прогноз погоды для Крыма на четверг, 27 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки Крым будет находиться в зоне малоподвижного атмосферного холодного фронта. Пройдут дожди, местами очень сильные, с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, днем +14…19, в горах +8…13 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15...17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +15…17.
В Ялте, Алуште ночью без осадков, до +11 градусов, днем дожди, +15…17 градусов.
В Евпатории температурный фон будет таким же, дождь будет литься и днем, и ночью.
В Судаке, Феодосии, Керчи ночью без осадков, +9...11, днем временами дождь, +15...17 градусов.
Из-за сильного ветра и грозовых дождей на всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
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