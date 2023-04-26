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Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм

Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм

Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T12:07

2023-04-26T12:07

2023-04-26T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли потепления в Крыму на майских праздникахКаким будет май в КрымуВ Крым идут заморозки – МЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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