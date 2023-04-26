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Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм
Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм
Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T12:07
2023-04-26T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли потепления в Крыму на майских праздникахКаким будет май в КрымуВ Крым идут заморозки – МЧС
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Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм

МЧС: штормовая погода с ливнями и грозами обрушится на Крым 27 и 28 апреля

12:07 26.04.2023 (обновлено: 12:09 26.04.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Коктебеле
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и сильным ветром прогнозируются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 27 апреля и в течение суток 28 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.
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