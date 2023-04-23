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В Крым идут заморозки – МЧС
В Крым идут заморозки – МЧС - РИА Новости Крым, 23.04.2023
В Крым идут заморозки – МЧС
В понедельник и вторник в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве до -2 градусов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T11:12
2023-04-23T11:12
2023-04-23T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве до -2 градусов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.В этих условиях повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих и распустившихся почек.Спасатели рекомендуют защитить насаждения, обеспечить укрытие растениям полимерной пленкой, нетканым материалом и соломой.Также в ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от длительных походов в горнолесную местность.Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым отметила, что уже с понедельника температура воздуха на полуострове начнет повышаться, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. В целом конец апреля, по словам руководителя гидрометцентра, будет довольно прохладным, а в последние дни месяца в Крым снова придут дожди.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крым идут заморозки – МЧС
МЧС: в начале недели в Крыму ожидаются заморозки до -2 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве до -2 градусов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.
"Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов", - говорится в сообщении.
В этих условиях повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих и распустившихся почек.
Спасатели рекомендуют защитить насаждения, обеспечить укрытие растениям полимерной пленкой, нетканым материалом и соломой.
Также в ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от длительных походов в горнолесную местность.
Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым отметила, что уже с понедельника температура воздуха на полуострове начнет повышаться
, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. В целом конец апреля, по словам руководителя гидрометцентра, будет довольно прохладным, а в последние дни месяца в Крым снова придут дожди.