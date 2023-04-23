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В Крым идут заморозки – МЧС

В Крым идут заморозки – МЧС - РИА Новости Крым, 23.04.2023

В Крым идут заморозки – МЧС

В понедельник и вторник в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве до -2 градусов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T11:12

2023-04-23T11:12

2023-04-23T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на почве до -2 градусов, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на гидрометцентр республики.В этих условиях повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих и распустившихся почек.Спасатели рекомендуют защитить насаждения, обеспечить укрытие растениям полимерной пленкой, нетканым материалом и соломой.Также в ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от длительных походов в горнолесную местность.Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым отметила, что уже с понедельника температура воздуха на полуострове начнет повышаться, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. В целом конец апреля, по словам руководителя гидрометцентра, будет довольно прохладным, а в последние дни месяца в Крым снова придут дожди.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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