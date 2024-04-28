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В субботу на Крым обрушатся ливни и ветер
В субботу на Крым обрушатся ливни и ветер - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В субботу на Крым обрушатся ливни и ветер
В воскресенье на Крым обрушатся ливни и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В воскресенье на Крым обрушатся ливни и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно. Кратковременный дождь, утром и днем местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +18...20.В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +19…21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +13..15, днем до22 градусов тепла.На полуострове объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.
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В субботу на Крым обрушатся ливни и ветер
В воскресенье в Крыму пройдут сильные ливни и усилится ветер до 20 метров в секунду
00:01 28.04.2024 (обновлено: 00:10 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В воскресенье на Крым обрушатся ливни и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В течение суток в воскресенье в отдельных районах очень сильный дождь, грозы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, днем +17…22, в горах +10…15", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно. Кратковременный дождь, утром и днем местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +18...20.
В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +19…21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +13..15, днем до22 градусов тепла.
На полуострове объявлено штормовое предупреждение
на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.