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Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое
Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T12:22
2024-04-27T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей. Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередач.Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиЧего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботуКлубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока
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Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое

МЧС: в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля

12:22 27.04.2024 (обновлено: 13:12 27.04.2024)
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28 апреля и ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении ведомства.
На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.
В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей.
Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередач.
Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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