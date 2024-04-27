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Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое

Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Ливни и грозы идут в Крым: объявлено двухдневное штормовое

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.В этой связи в МЧС предупреждают о высокой угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобилей. Возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередач.Рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиЧего ждать от погоды в Крыму в рабочую субботуКлубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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