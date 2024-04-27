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Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину
Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину
Усиление контроля при пропуске иностранных граждан через российскую границу носит временный характер и связано с мерами безопасности после теракта в "Крокус... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T22:24
2024-04-27T22:38
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
граница
казахстан
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Усиление контроля при пропуске иностранных граждан через российскую границу носит временный характер и связано с мерами безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле" из-за сохранения террористической угрозы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В МИД Таджикистана ранее выразили обеспокоенность российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении российской границы.Захарова добавила, что при организации прохождения границы приоритетное внимание уделяется детям, женщинам и лицам пожилого возраста."Наши пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом", - добавила она.По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".
https://crimea.ria.ru/20240427/v-gosdumu-vnesli-dva-zakonoproekta-ob-uzhestochenii-kontrolya-za-migrantami-1136922397.html
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, граница, казахстан, общество, новости
Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину

МИД: Россия принимает меры для разрешения сложностей прохождения границы иностранцами

22:24 27.04.2024 (обновлено: 22:38 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Усиление контроля при пропуске иностранных граждан через российскую границу носит временный характер и связано с мерами безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле" из-за сохранения террористической угрозы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД Таджикистана ранее выразили обеспокоенность российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении российской границы.
"Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Захарова добавила, что при организации прохождения границы приоритетное внимание уделяется детям, женщинам и лицам пожилого возраста.
"Наши пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом", - добавила она.
По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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РоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваГраницаКазахстанОбществоНовости
 
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