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Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину

Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Более тщательные проверки на границе России: в МИД объяснили причину

Усиление контроля при пропуске иностранных граждан через российскую границу носит временный характер и связано с мерами безопасности после теракта в "Крокус... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T22:24

2024-04-27T22:24

2024-04-27T22:38

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Усиление контроля при пропуске иностранных граждан через российскую границу носит временный характер и связано с мерами безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле" из-за сохранения террористической угрозы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В МИД Таджикистана ранее выразили обеспокоенность российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении российской границы.Захарова добавила, что при организации прохождения границы приоритетное внимание уделяется детям, женщинам и лицам пожилого возраста."Наши пограничники находятся в прямом контакте с иностранными партнерами, с которыми у нас действует безвизовый режим, в целях урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства, а также партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом", - добавила она.По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".

https://crimea.ria.ru/20240427/v-gosdumu-vnesli-dva-zakonoproekta-ob-uzhestochenii-kontrolya-za-migrantami-1136922397.html

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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, граница, казахстан, общество, новости