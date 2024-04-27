https://crimea.ria.ru/20240427/katastroficheskie-poteri-vsu-za-nedelyu-lishilis-bolee-8-tysyach-boevikov-1136922154.html

Катастрофические потери: ВСУ за неделю лишились более 8 тысяч боевиков

Катастрофические потери: ВСУ за неделю лишились более 8 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Катастрофические потери: ВСУ за неделю лишились более 8 тысяч боевиков

За прошедшую неделю, с 20 по 27 апреля, российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и уничтожили почти 8280 украинских боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T17:18

2024-04-27T17:18

2024-04-27T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю, с 20 по 27 апреля, российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и уничтожили почти 8280 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 13-ти бригад противника. Враг лишился около 255 военнослужащих и 53 единиц боевой техники."Южная" группировка войск продвинулась в глубину обороны противника и освободила Новомихайловку и Богдановку в ДНР. За неделю на этом направлении было уничтожено почти 3900 военнослужащих ВСУ, а также четыре танка, 17 станций РЭБ и 82 единицы прочей боевой техники.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ. Было уничтожено более 2950-ти украинских боевиков, пять станций РЭБ и 95 единиц прочей военной техники.Бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ. Враг за неделю на этом направлении потерял около 825 солдат, два танка и 51 единицу военной техники. Также были поражены четыре полевых склада боеприпасов.В Херсонской и Запорожской областях группировка войск "Днепр" наносила поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав. Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 51 единица техники.В течение недели на всех направлениях в плен сдались 15 украинских военнослужащих.Армия России за неделю нанесла 35 комплексных групповых ударов по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины, в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВО"Склонная к обострению": Сырский охарактеризовал ситуацию для ВСУУвольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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