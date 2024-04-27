https://crimea.ria.ru/20240427/tri-ukrainskikh-samoleta-i-bolee-16-tysyachi-bespilotnikov-sbity-v-zone-svo-1136917494.html

Три украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВО

Три украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Три украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВО

Российские военные за неделю сбили три украинских самолета на аэродромах и более 1,6 тысяч вражеских дронов в зоне спецоперации за неделю. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T16:48

2024-04-27T16:48

2024-04-27T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю сбили три украинских самолета на аэродромах и более 1,6 тысяч вражеских дронов в зоне спецоперации за неделю. Об этом сказано в сводке Минобороны России.Кроме того, за неделю российские войска уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Град", пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и "Оса-АКМ", две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18.Сбиты за неделю 18 французских управляемых авиационных бомб Hammer, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов. В плен сдались 15 украинских боевиков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 541 беспилотный летательный аппарат, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 864 танка и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 336 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на УкраинеВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиковШойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), himars, авиабомба hammer