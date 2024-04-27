https://crimea.ria.ru/20240427/strelba-u-molov-v-sevastopole--flot-uchitsya-unichtozhat-diversantov-1136924726.html

Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов

Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями военных Черноморского флота. Об этом в субботу вечером предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T20:40

2024-04-27T20:40

2024-04-27T20:41

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями военных Черноморского флота. Об этом в субботу вечером предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения будут тренироваться до 21:00.И добавил, что в городе все спокойно.В субботу утром флот также тренировался в стрельбе.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма