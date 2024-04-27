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Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями военных Черноморского флота. Об этом в субботу вечером предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T20:40
2024-04-27T20:41
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями военных Черноморского флота. Об этом в субботу вечером предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения будут тренироваться до 21:00.И добавил, что в городе все спокойно.В субботу утром флот также тренировался в стрельбе.Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба у молов в Севастополе – флот учится уничтожать диверсантов

В Севастополе флот проводит учения со стрельбой - Развожаев

20:40 27.04.2024 (обновлено: 20:41 27.04.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями военных Черноморского флота. Об этом в субботу вечером предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения будут тренироваться до 21:00.

"В районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram.

И добавил, что в городе все спокойно.
В субботу утром флот также тренировался в стрельбе.
Военные учения со стрельбой в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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