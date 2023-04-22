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Когда в Крым вернется тепло

Когда в Крым вернется тепло - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Когда в Крым вернется тепло

Уже с понедельника температура воздуха в Крыму начнет повышаться, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T16:29

2023-04-22T16:29

2023-04-22T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Уже с понедельника температура воздуха в Крыму начнет повышаться, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом воскресенье, 23 апреля, будет по-прежнему дождливым, хотя количество осадков уменьшится. В целом конец апреля, по словам руководителя гидрометцентра, будет довольно прохладным, а в последние дни месяца в Крым снова придут дожди.Согласно ежедневному оперативному прогнозу, опубликованному на сайте крымского МЧС, в эти выходные, несмотря а непрекращающийся дождь, подтоплений территории не зафиксировано.Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, весеннее цветение на полуострове уже в самом разгаре. На южном берегу, в Симферополе и Севастополе распускаются сакуры, персики и вишни, в Никитском ботаническом саду продолжается парад тюльпанов и цветет коллекция декоративных персиков.В мае, согласно прогнозу центра погоды "ФОБОС", среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафикПодтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливниКрым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня

https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html

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