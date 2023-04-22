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Когда в Крым вернется тепло - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Когда в Крым вернется тепло
Когда в Крым вернется тепло - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Когда в Крым вернется тепло
Уже с понедельника температура воздуха в Крыму начнет повышаться, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T16:29
2023-04-22T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Уже с понедельника температура воздуха в Крыму начнет повышаться, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом воскресенье, 23 апреля, будет по-прежнему дождливым, хотя количество осадков уменьшится. В целом конец апреля, по словам руководителя гидрометцентра, будет довольно прохладным, а в последние дни месяца в Крым снова придут дожди.Согласно ежедневному оперативному прогнозу, опубликованному на сайте крымского МЧС, в эти выходные, несмотря а непрекращающийся дождь, подтоплений территории не зафиксировано.Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, весеннее цветение на полуострове уже в самом разгаре. На южном берегу, в Симферополе и Севастополе распускаются сакуры, персики и вишни, в Никитском ботаническом саду продолжается парад тюльпанов и цветет коллекция декоративных персиков.В мае, согласно прогнозу центра погоды "ФОБОС", среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправа в субботу: погода и трафикПодтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливниКрым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня
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Когда в Крым вернется тепло

Руководитель гидрометцентра Любецкая: с понедельника в Крым ненадолго заглянет тепло

16:29 22.04.2023 (обновлено: 16:30 22.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуризм
Туризм - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Уже с понедельника температура воздуха в Крыму начнет повышаться, однако в степных и предгорных районах полуострова возможны заморозки на почве. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"С 24 по 26 апреля крымчан ждет небольшое потепление: днем воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля, ночная температура будет держаться на уровне от двух до семи градусов тепла. Однако на поверхности почвы в степных и предгорных районах есть вероятность заморозков до -2 градусов", — сказала Татьяна Любецкая.
При этом воскресенье, 23 апреля, будет по-прежнему дождливым, хотя количество осадков уменьшится.
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В целом конец апреля, по словам руководителя гидрометцентра, будет довольно прохладным, а в последние дни месяца в Крым снова придут дожди.
Согласно ежедневному оперативному прогнозу, опубликованному на сайте крымского МЧС, в эти выходные, несмотря а непрекращающийся дождь, подтоплений территории не зафиксировано.
"С 8 часов 22 апреля до 8 часов 23 апреля гидрологическая ситуация в бассейнах большинства рек Крыма существенно не изменится", - прогнозируют спасатели.
Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, весеннее цветение на полуострове уже в самом разгаре. На южном берегу, в Симферополе и Севастополе распускаются сакуры, персики и вишни, в Никитском ботаническом саду продолжается парад тюльпанов и цветет коллекция декоративных персиков.
В мае, согласно прогнозу центра погоды "ФОБОС", среднемесячная температура воздуха в Крыму будет выше нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 23-24 градусов.
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