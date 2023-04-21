https://crimea.ria.ru/20230421/podtopleniya-i-selevye-potoki-na-sochi-nadvigayutsya-shtormovye-livni-1128304349.html

Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни

Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни

В Сочи грядущей ночью и в первой половине дня 22 апреля вероятны подтопления и схождение селевых потоков из-за сильных ливней. В этой связи в регионе объявлено... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T18:33

2023-04-21T18:33

2023-04-21T18:33

кубань

краснодарский край

сочи

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

штормовое предупреждение

погода

безопасность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Сочи грядущей ночью и в первой половине дня 22 апреля вероятны подтопления и схождение селевых потоков из-за сильных ливней. В этой связи в регионе объявлено шторомовое предупреждение, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. Штормовое в СочиПо данным регионального подразделение МЧС, ливневые осадки в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с на территории Краснодарского края прогнозируются ночью и утром 23 апреля."Подъемы уровня рек ожидаются в Отрадненском, Мостовском, Лабинском Апшеронском районах", - говорится о в сообщении спасателей. Меры безопасностиВ связи с существующими рисками жителей и гостей региона призывают оставаться в домах, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа - выключать все газовые и электрические приборы.Также сочинцам рекомендуют использовать непромокаемую одежду и обувь, уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений, покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воды, медикаменты.Пешеходам советуют соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дняМетровые волны и дымка - как работает Керченская переправаОпасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней

https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html

кубань

краснодарский край

сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), штормовое предупреждение, погода, безопасность, общество