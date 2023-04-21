https://crimea.ria.ru/20230421/podtopleniya-i-selevye-potoki-na-sochi-nadvigayutsya-shtormovye-livni-1128304349.html
Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни
Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни
В Сочи грядущей ночью и в первой половине дня 22 апреля вероятны подтопления и схождение селевых потоков из-за сильных ливней. В этой связи в регионе объявлено... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T18:33
2023-04-21T18:33
2023-04-21T18:33
кубань
краснодарский край
сочи
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
штормовое предупреждение
погода
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Сочи грядущей ночью и в первой половине дня 22 апреля вероятны подтопления и схождение селевых потоков из-за сильных ливней. В этой связи в регионе объявлено шторомовое предупреждение, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. Штормовое в СочиПо данным регионального подразделение МЧС, ливневые осадки в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с на территории Краснодарского края прогнозируются ночью и утром 23 апреля."Подъемы уровня рек ожидаются в Отрадненском, Мостовском, Лабинском Апшеронском районах", - говорится о в сообщении спасателей. Меры безопасностиВ связи с существующими рисками жителей и гостей региона призывают оставаться в домах, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа - выключать все газовые и электрические приборы.Также сочинцам рекомендуют использовать непромокаемую одежду и обувь, уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений, покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воды, медикаменты.Пешеходам советуют соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дняМетровые волны и дымка - как работает Керченская переправаОпасная погода в Крыму - МЧС прогнозирует подтопления из-за ливней
https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html
кубань
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, сочи, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), штормовое предупреждение, погода, безопасность, общество
Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих ливней
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Сочи грядущей ночью и в первой половине дня 22 апреля вероятны подтопления и схождение селевых потоков из-за сильных ливней. В этой связи в регионе объявлено шторомовое предупреждение, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.
Штормовое в Сочи
"Сегодня ночью и в первой половине завтрашнего дня на территории Сочи будет действовать штормовое предупреждение из-за дождя. Также вероятен подъем рек до неблагоприятных отметок. Жителям и гостям воздержаться от пребывания в прибрежной зоне", - предупреждает начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов в видеородике, который распространила пресс-служба мэрии.
По данным регионального подразделение МЧС, ливневые осадки в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с на территории Краснодарского края прогнозируются ночью и утром 23 апреля.
"Подъемы уровня рек ожидаются в Отрадненском, Мостовском, Лабинском Апшеронском районах", - говорится о в сообщении спасателей.
Меры безопасности
В связи с существующими рисками жителей и гостей региона призывают оставаться в домах, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа - выключать все газовые и электрические приборы.
Также сочинцам рекомендуют использовать непромокаемую одежду и обувь, уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений, покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воды, медикаменты.
Пешеходам советуют соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них.
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