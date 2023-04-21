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Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа
Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, несмотря на метровые волны, дождь и дымку над проливом. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T10:17
2023-04-21T10:17
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
крым
новости крыма
керчь
кубань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, несмотря на метровые волны, дождь и дымку над проливом. По данным Минтранса России, действующих штормовых предупреждений нет."21 апреля ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +12…13 градусов", - сказано в сообщении.Трафик на Керченской переправеС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 130 958 пассажиров, 105 243 единицы автотранспорта и 13 214 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 271 рейс", - уточняется в сообщении.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушатся ливни с грозами и градКрым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
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96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, керченский пролив
Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа

Минтранс: Керченская паромная переправа в среду работает штатно

10:17 21.04.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, несмотря на метровые волны, дождь и дымку над проливом.
По данным Минтранса России, действующих штормовых предупреждений нет.
"21 апреля ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +12…13 градусов", - сказано в сообщении.

Трафик на Керченской переправе

С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 130 958 пассажиров, 105 243 единицы автотранспорта и 13 214 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 271 рейс", - уточняется в сообщении.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеТранспортКрымНовости КрымаКерчьКубаньКерченский пролив
 
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