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Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа

Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа

Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, несмотря на метровые волны, дождь и дымку над проливом. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T10:17

2023-04-21T10:17

2023-04-21T10:17

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, несмотря на метровые волны, дождь и дымку над проливом. По данным Минтранса России, действующих штормовых предупреждений нет."21 апреля ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами дождь, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +12…13 градусов", - сказано в сообщении.Трафик на Керченской переправеС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 130 958 пассажиров, 105 243 единицы автотранспорта и 13 214 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 271 рейс", - уточняется в сообщении.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушатся ливни с грозами и градКрым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, новости крыма, керчь, кубань, керченский пролив